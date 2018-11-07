Генерал Баранов рассказал о продолжающихся «боях за историю»

Источник: tvzvezda.ru

Бои за историческую память нации идут сейчас по всей стране и по всем фронтам, а задача государства — придать этим боям созидательное направление, чтобы они не перетекали в распри.



Великая Победа СССР над фашистской Германией и ее союзниками, 75-летие которой будет праздноваться в 2020 году, вызывает поистине огромный интерес народа к истории своей страны. Она создает благоприятные условия для развития творчества деятелей культуры и исторической науки, для успешного формирования исторического сознания.

Гордость за свое Отечество была характерной чертой послевоенной историографии, что успешно, с высокой эффективностью использовало Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота в организации и проведении идеологической, политико-воспитательной и культурной работе в войсках и на флотах. Тем самым создавались благоприятные условия для повышения боеспособности и боеготовности Советских Вооруженных Сил.

И напротив, кризисное состояние российского общества, которое сложилось в результате разрушения Советского Союза внутренними неолиберальными силами совместно с внешними противниками, наложило на историческое сознание народов Российской Федерации мрачную нигилистическую тень. С одной стороны, в сознании российского общества продолжают действовать и актуальны сегодня тенденции, сложившиеся ещё в советское время, а с другой – резко усилились тенденции попыток фальсификации и искажения героико-драматической истории России, негативное отношение к ее советскому периоду.

Такая сложная и противоречивая обстановка в полной мере отражается в современной отечественной и зарубежной историографии, фильмографии и другой медийной продукции, освещающей историю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и России в целом. Причем, потенциал негативного информационного воздействия на молодежь в последнее время значительно увеличился.

Ареной столкновений становится и отечественная история, и военная история, и история военного строительства и деятельности политических и воспитательных органов Вооруженных сил СССР, России. Причём фальсификации и искажение новейшей истории России с течением времени оказывают всё большее влияние на безопасность Российского государства, возможности его дальнейшего эффективного развития.

Военная история – это не только опорная точка военного мышления, но и одна из составляющих формирования мировоззрения и исторической памяти. Именно военная история помогает получить ответы на вопросы, поставленные современной эпохой, в частности, определить, кто является агрессором, а кто – жертвою; оценить характер и последствия военных конфликтов. Поскольку военно-историческая наука является составной частью военной и исторической науки, то и результаты её исследований, выносимые на публичное обсуждение через СМИ, влияют на морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, определяют в конечном итоге состояние военной и информационной безопасности государства. Причем оба эти фактора являются значимыми сегментами более крупных сфер национальной безопасности России – внутренней и внешней безопасности государства.

Особую актуальность, важность международного масштаба, данная проблема приобрела в последнее время. Впрочем, это происходит не впервые: аналогичные процессы имели место и в прошлом. Причина их кроется в следующем – стремлении к переделу собственности в мировом масштабе, когда силовые методы уже не приносят желаемых результатов, а необходимым условием достижения целей становятся разжигание национальной и религиозной нетерпимости, неприятие образа жизни других людей. И здесь на помощь политтехнологам приходит история и по большей части – военная.

Наибольшего эффекта такие меры достигают в той среде, где историческая память нации формируется на сиюминутных выгодах политических групп и бизнес-элит, где отсутствуют четко устоявшиеся оценки узловых проблем и событий истории – ведь именно их трактуют в ущерб безопасности государства. Особенно актуально это для национальной безопасности современной России, имеющей богатейшую военную историю.

Один из первых в России документально подтверждённых случаев фальсификации истории по политическим мотивам относится к царствованию Ивана Грозного. По указанию царя был написан «Лицевой свод» – целостная запись истории с древних времён. В последнем томе (так называемый синодальный список), где рассказывалось уже о царствовании самого Грозного, были сделаны правки, в которых воеводы и бояре, попавшие в немилость к царю, обвинялись в различных неблаговидных деяниях. По некоторым предположениям, боярский мятеж 1533 г., описанный только в синодальном списке, но не упомянутый более ни в одном письменном источнике, также был придуман.

На это же время, период правления Ивана IV, приходятся и первые попытки фальсификации военной истории в ущерб интересам России в зарубежной историографии и в ходе информационного противоборства. Так, в аугсбургских «летучих листках», сообщавших о событиях Инфлянтской (Ливонской) войны 1558–1583 гг., московиты показаны убийцами мирных жителей (в повешенных на дереве нагих женщин лучники пускают стрелы), голод 1571 г. в Великом Княжестве Литовском – как ужасные последствия войны с Московией (на рисунке изображены массовые сцены людоедства), а Иван IV предстаёт на западноевропейских карикатурах восточным деспотом. Участник войны итальянец Александр Гваньини, который был комендантом Витебска, в своей книге «Хроника Европейской Сарматии» написал, что «из Полоцка угнали 50 тыс. невольников, многие из которых погибли на зимних дорогах от мороза и голода. Русские стрельцы и татары истребили в городе всех католиков. Иудеев – от стариков до младенцев – ждала страшная гибель подо льдом Двины и Воловьего озера».

В советские времена фальсифицировалась роль И.В. Сталина в исторических событиях. В частности пропагандировался тезис о том, что Сталин был одним из руководителей всего революционного движения в России; партия большевиков представлялась единственной революционной силой; революционная роль остальных партий отрицалась; реальным лидерам революции приписывались «предательские» и «контрреволюционные» действия и т.д. Основополагающую роль в создании мифологической картины советской истории сыграл созданный, лично Сталиным, под его редакцией «Краткий курс истории ВКП(б)».

Также при Сталине, особенно в последнее десятилетие его руководства страной, активно переписывалась и более далёкая история, например, история правления Ивана Грозного и Петра I.

В настоящее время фальсификация и искажение истории осуществляются также по различным проблемам и разными способами. При этом связаны они, прежде всего, с явным умышленным нарушением принципов исторической правды. Предлагаемые лжеисториками объяснения и интерпретации чаще всего основаны на недостоверных источниках.

Другой прием фальсификации – выстраивание путем манипуляции ложных причинно-следственных связей. Например, представление генерала А. Власова как борца со сталинским режимом (якобы «предателя Власова породил тиран Сталин»). Следующий способ – введение без должного научного обоснования в литературный оборот новых понятий. Так, в современной российской исторической литературе появились термины «коллаборационисты», «Ржевская битва» и т. д.

Общая же цель фальсификации истории нашего Отечества – представив Россию «империей зла, с вековыми традициями деспотии, рабства и мздоимства», отнять у нее героическое прошлое, а у народа историческую память, сделать Российскую Федерацию изгоем мировой политики, лишить возможности развития как единого государства, по сути – оставить Россию без будущего. Поэтому нельзя молчать, когда кто-то публично пытается фальсифицировать нашу историю, дать ей «новое прочтение».

Одним из главных событий прошлого России, в которых судьба нашего Отечества повлияла на судьбу мира, является Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Но чем дальше в историю уходит 9 мая 1945 г., тем настойчивее становятся попытки умалить вклад СССР (России) в Победу над германским фашизмом (нацизмом).

Задачи их организаторов, местных и зарубежных «правдолюбов», можно определить следующим образом: во-первых, посредством принижения исторической роли России как гаранта стабильности в Евразии ограничить её влияние на мировые процессы; во-вторых, используя фальсификации военной истории России разрушить общее стремление государств бывшего Союза к единению, проведению скоординированной внутренней и внешней политики; в-третьих, искажая устоявшиеся представления о нашей истории, – подорвать чувство собственного достоинства россиян, лишив самого главного, того, что российский народ вынес из прошлого, – гордости за свое Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию, в целом – лишить современную Россию её точки опоры в прошлом, необходимой для устойчивого настоящего и успешного государственного строительства в будущем.

Особенно тревожит, что ареной столкновений в борьбе за свою правду в исторической памяти становится история события, в основе которого обратная расколу народа величина – единство русского, советского народа, беспримерное в истории явление.

Основные направления фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Первое – возложение на Россию (СССР) равной с Германией ответственности за развязывание Второй мировой войны 1939–1945 годов. На этом направлении лжеисторики замалчивают о насильственном присоединении Австрии, захвате Чехословакии, Мюнхенском сговоре, «странной/сидячей войне» в Европе, их причинно-следственной связи с советско-германскими договорами 1939 г., в том числе пактом Молотова-Риббентропа. Предпринимаются активные попытки уравнивания фашизма и сталинизма посредством признания подобия внутригосударственных явлений в Германии и СССР, а также сходства управленческих подходов Сталина и Гитлера во внешнеполитической деятельности. Кроме того, на этом направлении получили распространение фальсификации о «захватнической политике СССР в отношении Польши и Прибалтики» и «подготовке Сталиным упреждающего удара по Германии в 1941 году».

Второе направление фальсификации истории Великой Отечественной войны связано с развенчанием характера войны, как народной, освободительной, отечественной. Для этого псевдоисторики преувеличивают масштабы коллаборационизма на территории СССР, оккупированной нацистскими агрессорами, причисляют предателей Родины к рангу «борцов за независимость народов, борцов со сталинским/большевистским режимом». Они же трактуют причины депортации советских народов как «месть советского режима за национально-освободительную борьбу».

Третье направление фальсификации истории Великой Отечественной войны сосредоточено на лишении России статуса Победителя и права утверждать о ее решающей роли в Победе над фашизмом в Европе. На этом участке информационного противоборства используются мифы о «слабости советского военного искусства, советских полководцев и военачальников», а также о том, что «экономическую основу Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне составили поставки по ленд-лизу». Здесь же пытаются занизить «цену» Победы, заплаченной советским народом (включая людские потери), в том числе её влияние на современную демографическую ситуацию в России.

Четвертое направление фальсификации истории Великой Отечественной войны – это лишение России, её Вооруженных Сил и народа ранее всемирно признанного статуса Освободителя. Его авторы и исполнители заменяют понятие «освободительная миссия» СССР на – «оккупация» Советским Союзом, в лучшем случае – на «экспорт социализма из СССР в страны Восточной и Центральной Европы». В нарушение исторической правды создают миф об «издевательстве советских воинов над мирными жителями, их варварстве в Европе».

Отметим также, что не добавляет оптимизма к готовности жертвенного служения личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации искажение облика советского человека и советского воина. Якобы, их постоянно преследовал страх (солдата, что пристрелит комиссар; офицера, что отправят под трибунал). В большинстве случаев рецептом от страха и «психологической кислоты» русского человека предстает алкоголь, который, в то же время, преподносится и как неотъемлемое средство объединения русских людей. Причем в современных произведениях состояние алкогольного опьянения делают характерным для политруков, замполитов и членов Военных Советов. Последних представляют как не знающих военного дела, подвергая сомнению их состоятельность как одних из руководителей вооружённой борьбой («война, а у них одни лозунги»). Более того, на трезвую, оказывается, вообще не воюют, а советского солдата волнует в будущем как разрешится противоречие между принципом «каждому по потребности» и потребностью русского человека в спиртном.

В целом, при таком изложении истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. получается, что мы победили нацизм вопреки всем этим бедам советского общества, а не благодаря массовому героизму, мужеству, стойкости советских людей, превосходству в военном деле, военной экономике и духовном потенциале, достигнутым благодаря единению советского общества для достижения великой цели – право на достойную жизнь и свободное развитие человека. Такое государство и его народ, которые пытаются представить «альтернативные историки», не имели не только никаких шансов на Победу в войне, но даже на существование.

Безусловно, особенности восприятия Великой Отечественной войны и Победы в ней присущи и каждому её участнику. Но основные аспекты её оценки (причин, характера, итогов и уроков) для них святы и бесспорны. И здесь дело не только в том, что они современники событий и явлений крупнейшей в мировой истории военной эпопеи и «видели всё своими глазами». Видеть всё и объективно оценивать все события и явления такого масштаба, по меньшей мере, сложно. Во многом их мировоззрение, устойчивое к «альтернативным» оценкам событий и явлений, которые, как и сейчас, порождались и внутри страны и фальсифицировались извне, формировалось морально-нравственной и информационно-пропагандистской системой государства. И пусть в ней официально не было место религиозной духовности, имелись перекосы партийно-бюрократического и даже антигуманного характера, всё же, в основе своей эта система культивировала социальную справедливость, равенство, дружбу народов, гармоничное развитие личности, уважение общественных интересов.

Более того, именно в годы Великой Отечественной войны, период величайшего испытания прочности советского государства и истинности национальных интересов, советский народ сформировался как гомогенная целостность. Вместе с тем, в советской России, на отдельных этапах её развития, находились силы, которые пренебрежительно относились к истории того государства, на обломках которого она возникла. А история, как известно, повторяется и теперь уже современная Россия отвергает, иногда без объективного анализа, советское прошлое. Не обошел стороной этот процесс военную историю, в том числе историю Великой Отечественной войны, её действующих лиц и кульминационного момента – Победы Советского Союза.

В 2009 году, в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сражения на «историческом фронте» приняли ожесточенный, общенациональный характер. Это не могло не вызвать реакции Государства. Указом Президента Российской Федерации № 549 от 15 мая 2009 г. создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (далее – Комиссия).

В соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным наряду с ее составом Президентом Российской Федерации, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также Положением.

Комиссии были определены следующие задачи: обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий, направленной на умаление международного престижа Российской Федерации, и подготовка соответствующих докладов Президенту Российской Федерации; выработка стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России; подготовка предложений Президенту Российской Федерации по осуществлению мер, направленных на противодействие попыткам фальсификации исторических фактов и событий, наносящих ущерб интересам России; рассмотрение предложений и координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России; выработка рекомендаций по адекватному реагированию на попытки фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России и по нейтрализации их возможных негативных последствий.

Для решения данных задач её наделили следующими правами: запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций; создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, из числа представителей государственных органов, организаций, учёных и специалистов; приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций.

Члены Комиссии принимали участие в её работе на общественных началах. Заседания Комиссии проводились не реже двух раз в год. Организационно-техническое, информационное и документационное обеспечение её деятельности осуществляло Министерство образования и науки Российской Федерации.

Зарубежные СМИ дали следующие оценки созданию Комиссии.

Согласно «Wall Street Journal»: «Сторонники создания такой комиссии утверждают, что она необходима для борьбы с антироссийской пропагандой на территории бывшего Советского Союза, которую Москва считает своим глубоким тылом. Но либеральные историки называют данную инициативу возвратом к режиму контроля советской эпохи».

Историк и писатель Орландо Файджес, профессор Лондонского университета, уверен, что новая комиссия создана для подавления российской исторической науки: «Они идиоты, если думают, что смогут изменить в международном масштабе ход дискуссии о советской истории, но они могут затруднить российским историкам процесс обучения и публикации работ. Похоже, мы возвращаемся к прежним временам».

Британская газета «The Telegraph» считает, что «указ дает России полномочия выслать послов или разорвать дипломатические отношения с вызывающими раздражение странами и установить их полную транспортную и коммуникационную блокаду».

Украинский историк Георгий Касьянов говорит, что Кремль пытается обелить советскую историю для оправдания своих нарушений прав человека: «Это часть политики Российской Федерации — создать идеологическую основу для того, что происходит в России сейчас».

По мнению Роберта Сервиса профессора российской истории из Оксфордского университета: «Дискуссии необходимы для изучения истории. Не существует абсолютной исторической правды ни об одном крупном историческом событии».

Виктор Суворов (Резун) в некоторых источниках (включая интервью радио «Эхо Москвы») утверждает, что говорить о защите российской истории бессмысленно, поскольку официальной истории, например, Великой Отечественной войны, на данный момент просто не существует в достаточно завершенном виде, который можно было бы защищать.

Обобщая, зарубежные СМИ отметили, что «решение [о создании Комиссии]было встречено критически в российских либеральных кругах, западными правительствами и учеными».

Последовала и дипломатическая реакция ОБСЕ – была принята резолюция, приравнивающая преступления против человечества гитлеровского режима в Германии и сталинского режима в СССР. В этой резолюции России как участнику ОБСЕ предложено избавиться от государственных структур имеющих своей задачей «приукрашивать историю».

Совпадение это или нет, но именно в это же время в некоторых республиках бывшего СССР, сокрушившего фашизм и освободившего Европу, активно развернулась «война с памятниками» Великой Победе. Наиболее часто это происходит в странах Прибалтики, Украине и Грузии.

Причинами данного регресса исторической памяти некогда единой нации, кроме обстоятельств социального характера современного общества, являются фальсификации и искажение исторических фактов, замена истинного уважения, гордости и памяти о Победе формальными вывесками и сомнительными акциями показного патриотизма. Происходит это на фоне отсутствия преемственности: преемственности взглядов, устоев, традиций между СССР и государствами постсоветского пространства. А потому весьма значимая роль в патриотическом воспитании граждан современной России, официальной преемнице Советского Союза, в формировании гражданской идентичности молодых поколений, в том числе на примере предмета настоящей национальной гордости – Великой Победы – должна отводиться государственным институтам: руководству Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, политическим организациям, учреждениям науки, образования и культуры, государственным средствам массовой информации.

Причем СМИ, как элемент государственной составляющей противодействия попыткам фальсификации и искажению военной истории в ущерб интересам России – особенно важен. В результате сложившейся за последние годы ситуации информационного вакуума в объективном официальном освещении российской исторической и военной наукой ключевых событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, торжества коммерческого приоритета на медиа- и книгоиздательском рынке воспользовались силы, заинтересованные в переделе наследства России. России как державы, игравшей значительную, а в некоторые периоды и определяющую роль в событиях исторического масштаба. Прежде всего, эта роль заключается в поддержании на протяжении многих веков сбалансированного мирового порядка.

Посредством принижения исторической роли России эти силы стремятся ограничить её влияние на современные глобальные процессы, а искажая устоявшиеся представления о нашей истории – подорвать чувства собственного достоинства россиян. Угроза приняла национальные масштабы и не могла не вызвать очередной реакции на государственном уровне.

События разворачивались в июле-августе 2009 г. на фоне мероприятий, приуроченных к 70-летию начала Второй мировой войны 1939–1945 гг., когда проблема вновь получила широкий общественный резонанс. Руководству страны стало очевидным, что международные партнеры России перешли от попыток фальсификации истории к нарастающему давлению на наше государство через сфабрикованные или искаженные ими «факты». Приведем лишь некоторые примеры:

— Европарламент постановил отмечать 23 августа (день подписания пакта Молотова-Риббентропа 1939 г.) как «европейский День памяти жертв сталинизма и фашизма», пытаясь уровнять два режима и уйти от ответственности Запада за соглашательскую позицию в формировании гитлеровского режима (инициаторами резолюции носящей, заметим, исключительно рекомендательный характер, стали словенец Роберт Бателли и член парламента Литвы Вилия Алякнайте-Абрамикене);

— польские историки указывают в распространенной Министерством иностранных дел Польши брошюре, что Вторая мировая война началась с нападения на Польшу фашистской Германии и Советского Союза; СССР и Красная армия называются агрессором и обвиняются в расстреле весной 1940 г. в Катыни, Харькове и Твери почти всех попавших в плен польских офицеров; Советская власть, сформировавшая на своей территории Польскую армию численностью 70 тыс. человек, обвиняется в создании для нее больших трудностей. Более того, они же утверждают, что в 1945 г. Берлин брала польская армия, а советские войска лишь поддерживали ее действия;

— польские, литовские, латышские и эстонские историки, политики и публицисты переквалифицировали освобождение их стран Россией от нацизма в большевистскую оккупацию, а героями Второй мировой войны («борцами за свободу своей страны») там выступают осужденные Нюренбергским трибуналом легионеры СС;

— на Украине в ранг героя возводят нациста Степана Бандеру, ОУН –борцы за свободу Украины, и антироссийски трактуют голод в СССР 1930-х годов (в учебниках сообщается, что голодомор был организован Москвой для подавления воли украинцев к независимости, Советская Украина приобретает образ колонии, а советский партийный аппарат трактуется как колониальная администрация);

— в учебнике «История Грузии» рассказывается о том, как в течение XVIII-XIX вв. Россия подчиняла себе отдельные царства и княжества на территории Грузии, устанавливала военно-оккупационный режим, а период нахождения Грузии в составе СССР отмечается в учебнике кровавым террором и репрессиями;

— в молдавском учебнике «История румын. Новейшее время» Россия трактуется как страна оккупантов, гнету которых подвергались молдаване;

— даже в белорусской литературе («Страна Беларусь. Иллюстрированная история». Kalligram, 2013) искажается наша общая история: российские воеводы несли смерть, издевательства и разрушения, а Российская империя вела колониальную политику по отношению к белорусскому народу;

— американские и британские школьники среди участников Антигитлеровской коалиции Советский Союз не упоминают, утверждая, что фашистскую Германию победили США и Великобритания (в их учебниках ни слова не сказано о роли в войне Советского Союза и Красной армии!);

— публикуются фальшивки, подаваемые как «совершенно секретные» документы о сотрудничестве до войны НКВД и гестапо, якобы до сих пор скрываемые в недрах архивов; и т.д.

Как видно из данных примеров, посредством фальсификации и искажения военной истории России, на откуп исполнителям антироссийского заказа предоставляется возможность призвать Российскую Федерацию к ответственности по сфабрикованным делам, при этом выставив нашему государству компенсационные счета в сотни миллиардов долларов.

Ответ России на столь масштабную информационную агрессию с Запада и постсоветского пространства был дан на достаточно высоком государственном уровне. Прежде всего, попытками уравнять действия СССР и фашистской Германии был возмущен на тот момент Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. «Парламентская ассамблея стран Европы буквально совсем недавно поставила на одну доску и сделала равно ответственными за Вторую мировую войну фашистскую Германию и Советский Союз. Но это, простите, уже просто циничная ложь», – заявил Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести недели» (телеканал «Россия»). Он отметил, что «можно по-разному относиться к Советскому Союзу, можно очень критично относиться к политическому режиму, который был в Советском Союзе, и к лидерам этого, нашего с вами, государства в тот период. … Но вопрос в том, кто войну начал, вопрос в том, кто убивал людей и кто спасал людей, миллионы жизней, кто, в конечном счете, спас Европу».

А какова оказалась реакция отечественных историков и научных изданий? Изменилась ли ситуация по сравнению с предыдущими годами? Анализ публикаций академических журналов показал вовлеченность в общегосударственный процесс и творческую динамичность, как редакций, так и авторского сообщества: общее количество публикаций по военно-исторической тематике начиная с 2009 г. возросло в 2 раза (в «Российской истории» – почти в 3 раза); значительно (в 2,5 раза) увеличилось количество материалов, касающихся истории Второй мировой и Великой Отечественной войн (наибольший прирост в данном направлении у «Вопросов истории» – 450%). Это свидетельствует о действенности курса, взятого Российским государством в мае 2009 года.

Необходимо отметить выход в свет и более крупных научных работ. Одна из них – публикация журналом «Вестник Архива Президента Российской Федерации» документов по теме «СССР – Германия: 1933–1941». Эти документы, отбиравшиеся специально для нужд Политбюро, а с 1930-х годов – главным образом для И.В.Сталина, были рассекречены лишь в 2008 году. Их публикация, безусловно, стала огромным приобретением для науки.

Вторая работа – коллективный труд «Вторая мировая война: взгляд из начала XXI века» под общей редакцией С.А. Тюшкевича и А.М.Соколова, призванный оказать помощь лекторам и пропагандистам. Среди его авторов известные историки: В.А. Золотарёв, В.П. Зимонин, В.Т. Иминов, А.С. Орлов, С.А. Тюшкевич, А.В. Усиков, Н.Я. Шепова. Наряду с анализом хода военных действий в 1939–1945 гг., раскрывается процесс создания и политического противостояния двух группировок держав: агрессивной Оси «Рим–Берлин–Токио» и Антигитлеровской коалиции. Доказательно в работе представлены цели войны, объявленные участниками коалиции во главе с СССР, Великобританией и США, – защита суверенитета, демократических свобод и институтов; они отвечали интересам всех народов. В книге говорится о главных итогах и последствиях войны, показаны источники Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сформулированы уроки войны. Достоверно и обоснованно подаются факты и выводы о том, что Великая Отечественная война была основной частью Второй мировой войны, а Советский Союз внес решающий вклад в Победу над Германией и Японией. Немаловажная практическая сторона книги – призыв к каждому из нас превратить историческое наследие Победы в опорную точку развития современной России, в ее духовный и морально-нравственный потенциал, фактор возрождения.

Особое место в научном обеспечении работы по противодействию попыткам фальсификации и искажению истории в ущерб интересам России занимает разработанный в соответствии с Распоряжениями Президента Российской Федерации от 27 апреля 2004 г. (ПР-1230-ГС) и 5 мая 2008 г. (№ 240-рп) фундаментальный многотомный труд (далее – ФМТ) «Великая Отечественная война 1941—1945 годов». Головной исполнитель труда – Министерство обороны Российской Федерации. Общее руководство разработкой ФМТ осуществлял научный руководитель труда доктор исторических и юридических наук, профессор В.А. Золотарев.

За последние годы в стране проведены десятки мероприятий международного, всероссийского и регионального масштаба, посвященные событиям военной истории России. Это научно-практические и военно-исторические конференции, форумы и научные «круглые столы», встречи с ветеранами, телевизионные проекты и радиоэфиры, мемориальные акции и т.д. Организовывались специальная секция и в ходе работы Всемирного русского народного Собора в 2010 – 2017 годах. На всех этих мероприятиях, так или иначе, обсуждается проблематика попыток фальсификации и искажения военной истории в ущерб интересам России.

Однако пока государство и общество сосредоточились на противодействии возникающим извне попыткам фальсификации и искажению истории в ущерб интересам России, лодку стабильности российского государства не прекращали раскачивать внутренние контрсилы – в ней же находящиеся и за счет государства кормящиеся.

Подтверждают это множество лжеисторических телевизионных проектов на государственных телеканалах. Например, «Имя России», достоверность результатов которого вызывает особую сомнительность, а также «Исторический процесс с Николаем Сванидзе», на площадке которого сталкиваются либеральный, прозападный взгляд на историю, который поддерживают от силы 10% телезрителей, и консервативный, пророссийский, за который голосует подавляемое большинство народа России.

Об актуальности проблемы внутри государства говорят и публикации в прессе, в т. ч. результаты социологических исследований. Так, по опросу компании «Synovate» (май 2010 г.), четверть россиян не помнят или не знают ни одной битвы, оказавшейся решающей в Победе над фашизмом, 54% не помнят когда была развязана Вторая мировая война, а некоторые назвали главным сражением Великой Отечественной войны Куликовскую битву?!

В соответствии с результатами опроса аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр, 2010 г.), на вопрос «Кто несет ответственность за огромные потери в войне?» 30% опрошенных россиян ответили – Сталин, 28% – немецкая сторона, 20% – компартия и руководство СССР, 11% – все несут. Получается, что убивали советских солдат, советских мирных жителей на оккупированных территориях, угоняли их на принудительные работы и мучили в концентрационных лагерях немцы, а ответственна советская сторона (Сталин, компартия и руководство СССР) – так, судя по опубликованным результатам социологического исследования, считают 50% опрошенных россиян. Это ли не провокация пересмотра итогов Второй мировой войны, очередного раскола в обществе?!

Показательна в этом отношении и публикация в центральной прессе данных Фонда «Общественное мнение»: Победа в Великой Отечественной войне лишь по мнению 3% опрошенных вызывает гордость в современной России. Очевидно, в редакции ни у кого, и в первую очередь у главного редактора, не возникло сомнений в достоверности подобной информации?!

Не меньшую угрозу для государства представляют равнодушие, формализм, замена истинного уважения к истории и патриотизма показным.

В первую очередь, это выражается в неуважении мнения ветеранов. В частности, их отношения к И.В. Сталину: в годы Великой Отечественной войны он – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, Председатель Совета народных комиссаров, Председатель Государственного комитета обороны, народный комиссар обороны, а его портреты в очередную годовщину Победы, несмотря на обращения ветеранов, под запретом. Более того, со страниц центральных изданий накануне Дня Победы Сталин предстает «не просто убийцей, но чудовищем и бедой России» (В. Вишневский, поэт), сопоставимым с Гитлером и Чикатило (Б. Немцов, политик), «разжигающим в обществе дополнительные конфликты» (Ю. Аверин, профессор МГУ), «расколовшим общество раньше, продолжающим раскалывать его и сейчас» (А. Завальный, библиограф, Самара). В противовес этому очернительству собственной истории редакция приводит лишь два мнения ветеранов Великой Отечественной войны, заметим, считающих, что Сталин – «человек, возглавивший борьбу с Гитлером и фашизмом» и что никто, кроме ветеранов, «не должен судить о Сталине». На центральных телевизионных каналах, например, в передаче «Исторические хроники», главным виновником сегодняшних несчастий называется номенклатура и создавший ее Сталин.

Зарубежные СМИ усматривают в снижении Кремлем с 2009 г. активности по возрождению образа Сталина, «самого жесткого диктатора в истории», стремление руководства страны сблизить оценки сталинской эпохи с существующими западными. По мнению американского политолога Т. Шерлока, именно поэтому Кремль рассматривает десталинизацию в качестве важного компонента компромисса с Западом на пути процесса модернизации России, подтверждения своей приверженности курсу реформ.

Недостаточное внимание к ветеранам проявляется и в том, что касается их отношения к государственным праздникам, связанным с событиями Великой Отечественной и Второй мировой войн: в названии праздника 9 мая – «Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» они считают необходимым добавить «Победы … над фашистской Германией»; а название «День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)» вообще их самих же и оскорбляет – по мнению ветеранов, он должен называться «День мужества и стойкости», которые они проявили с началом страшнейшей в истории человечества войны; 2 сентября только в 2011 году стало памятной датой России – «День окончания Второй мировой войны (1945 год)», однако до Дня победы над Японией в качестве дня воинской славы или памятной даты России так и не дошло.

Это список продолжает и отношение к российским воинским реликвиям: попытки внести изменения в Знамя Победы; снятие красного знамени Победы, которое согласно решению Потсдамской конференции должно было вечно развеваться на куполе Рейхстага; отход в государственной наградной системе Российской Федерации от геральдических и исторических традиций государственной наградной системы СССР, в том числе, в части касающейся орденов и медалей, появившихся в годы Великой Отечественной войны; акция «Георгиевская ленточка», превращающая символ героизма русского воинства в модный аксессуар.

Причинами сложившегося положения (помимо целенаправленной антигосударственной деятельности) являются недостаточные знания и желание изучать историю, искусственно созданный в обществе приоритет рыночного образования (экономического, юридического, торгового и т. п.) над гуманитарным, да и в целом перевод образования на коммерческие рельсы, в сферу услуг. Именно они создают благоприятную среду для антигосударственной, антипатриотичной, антиобщественной деятельности.

Последствия такого кризиса исторической памяти вполне матери­альны и предсказуемы. Причем они могут оказаться для России го­раздо серьёзнее, чем финансового и экономического кризиса. Опас­ность незнания истории и деятельности её фальсификаторов, решаю­щих лишь частные задачи информационно-психологического воздей­ствия, таится в том, что в итоге это позволит добиться противникам интересов России уже стратегических социально-экономических целей, а именно:

— обосновать материальные претензии к Российской Федерации под видом компен­сации за якобы нанесенный когда-то ущерб (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Украина, Грузия);

— выдвинуть территориальные претензии к Российской Федерации (Германия, Эстония, Украина, Япония);

— подорвать территориальную целостность Российской Федерации («Имарат Кавказ», «Эдель Урал»);

— нарушить единство многонационального и многоконфессионального российского народа;

— подорвать международный авторитет России, основы её внешней политики, ослабить влияние в мире;

— создать эко­номические препятствия, в том числе для интеграции на постсоветском пространстве, участия иностран­ных государств в совместных с Россией экономических проектах, закупок российского вооружения и военной техники, предоставления России новых технологий;

— провоцировать напряжен­ность и недоверие к руководству страны, дестабилизировать полити­ческие отношения между российскими партиями, объединениями и движениями;

— формировать в России атмосферу бездуховности и без­нравственности, негативного отношения к ее культурному наследию и историческому прошлому, подорвать чувства собственного досто­инства россиян.

К сожалению, крайне необходимые и значимые для государства меры и инициативы долгое время оставались в тени других приоритетов, а исторически состоявшиеся взгляды, устои и традиции предавались забвению. При этом, безусловно, никто не снимает моральной ответственности за сохранение исторической правды и патриотическое воспитание россиян и с каждого из нас, как гражданина, как патриота государства.

Можно привести и множество других примеров попыток фальсификации военной истории России. Однако не это главное. Опасность незнания истории и деятельности её фальсификаторов, решающих лишь частные задачи информационно-психологического воздействия, таится в том, что в итоге это позволит добиться нашим противникам уже стратегических целей, привести к негативным последствиям, наносящим ущерб интересам России. А именно:

1) разрушая образ России как державы, играющей решающую роль в поддержании сбалансированного мирового порядка на протяжении многих веков, подорвать международный авторитет нашего государства, основы его внешней политики;

2) дискредитируя возможности российской экономики, её военно-промышленного комплекса, создать условия для отказа иностранных государств от участия в совместных с Россией экономических проектах, закупок российского вооружения и военной техники, предоставления России новых технологий;

3) манипулируя общественным сознанием и политической ориентацией населения России, провоцировать напряженность и недоверие к руководству страны, жесткие меры государства против оппозиции, дестабилизировать политические отношения между российскими партиями, объединениями и движениями;

4) формируя в России атмосферу бездуховности и безнравственности, негативного отношения к ее культурному наследию и историческому прошлому, подорвать чувства собственного достоинства россиян, веротерпимость, дружбу народов Российской Федерации, лишить их понимания, что без массовости (народности), сплоченности и патриотизма они не смогли бы выстоять ни в одном из серьезных политических, военных или экономических испытаний.

Не случайно в последнее время Запад уже открыто, практически ультимативно, декларирует руководству России и ее народу через публикации на страницах СМИ свои требования:

«Неспособность российского правительства открыто признать совершённые советским государством репрессии в отношении населения входящих в СССР республик стала причиной постоянной критики героической риторики Кремля в оценках Великой Отечественной войны (т.е. после признания того, чего не было в истории, нас перестанут критиковать. – В.К.). До сих пор историки не пришли к единому мнению по вопросу об основных причинах начала Второй мировой войны и победы в ней Советского Союза (как Вы понимаете, это очередной подлог фактов и призыв пересмотра документов, имеющих международный и неоспоримый характер. – В.К.). Несмотря на наличие пакта 1939 г., Кремль отказался признать ответственность в том числе и за Советским Союзом за развязывание Второй мировой войны… Российским руководством не даны до сих пор официальные оценки насильственного присоединения Прибалтийских республик (т.е. руководство России, по мнению Запада, опять же должно признать то, чего не было. – В.К.)… Не способствует улучшению отношений России с ее ближайшими соседями на западных границах и тот факт, что только 9% россиян считают, что победа СССР во Второй мировой войне привела к сталинской оккупации стран Восточной Европы».

А ради чего, спрашивается, всю эту ложь мы должны признать истиной? Оказывается, это будет способствовать «сокращению «пропасти ценностей» между Россией и Европой, росту инвестиций, расширению торговых связей, что является главной целью Кремля», а в итоге «открывает большие возможности для усиления влияния Запада». Такова для России цена и путь дальнейшего «сотрудничества» с США.

В целом события последних лет (2009—2018 гг.) наглядно продемонстрировали, что военная история и военно-историческая наука не являются сугубо прикладными сферами знаний в области военной безопасности государства. Военная история нашего Отечества оказалась в эпицентре борьбы за национальную безопасность России, как во внутренней, так и во внешней сфере. А это означает, что, с одной стороны, состояние в области военно-исторических знаний есть весомый фактор национальной безопасности государства, с другой – военно-историческое прошлое России - это один из объектов, на который проецируются угрозы её национальной безопасности.

Следовательно, Российскому государству как никогда необходима система, обеспечивающая безопасность его военно-исторического наследия. Она должна вобрать в себя совокупность квалифицированных и в достаточной степени обеспеченных сил, средств (научные учреждения, научные кадры и профессионально-ориентированный медиа-издательский холдинг) и управляемый комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию угроз в сфере военной истории государства и эффективную реализацию военно-исторических знаний, как фактора развития России.

Вместе с тем, главная болевая точка, слабое звено, укрепление которого позволит эффективно противодействовать фальсификации военной истории, воспитывать уважение и гордость за военно-историческое прошлое Отечества, сохранить память о героизме предков, избежав формализма и равнодушия – это Школа (начальная, средняя и высшая): образованные учителя и педагоги, достойные учебники, соответствующие программы и ученики (студенты, курсанты, слушатели), которые впоследствии становятся государственными деятелями, политиками, учеными, журналистами и педагогами. Не случайно М.В. Ломоносов стремился служить России не посредством исправления важных общественных «неисправ», а распространением в нём просвещения.

Новое поколение в условиях нарушенной в России преемственности чтобы узнать военную историю будет использовать современную информационную продукцию. Причем, как правило, популярного, отнюдь не научного направления. А потому все государственные, интеллектуальные и медиа ресурсы должны быть направлены на создание такой информационной среды, которая позволит эффективно решить эту эпохальную для России проблему. Ее разрешение должно стать одним из национальных проектов.

Министерству обороны Российской Федерации отводится значимая роль в данных общегосударственных процессах. Это подчеркивает весомость военной истории, как в исторической культуре, так и безопасности Российского государства в целом.

Основными формами работы являются:

— диспуты, совещания, конференции (круглые столы), видеомосты с участием представителей студенческой молодежи, преподавателей и учителей истории, ветеранской общественности;

— открытые занятия для учителей истории образовательных учреждений;

— издание учебных курсов и методических разработок по противодействию фальсификации истории и проведению мероприятий к памятным датам в истории России;

— конкурсы историко-публицистических и проектно-исследовательских работ («Живая родословная», «Летопись родного края») среди преподавателей вузов, учителей истории, обществознания и литературы, а также учащихся старших классов;

— экспертиза школьных учебников по истории России и выработка рекомендаций для разработки базового учебного пособия;

— проведение цикла передач на радио и телевидении о фальсификациях истории;

— открытие историко-документальных выставок, подготовленных музеями и архивами, в том числе виртуальных в сети Интернет;

— организация работы клубов и центров патриотического воспитания;

— грантовая поддержка общественным инициативам патриотической направленности;

— ведение раздела Комиссии на интернет-портале «Наследники Победы» и др. с размещением планов, материалов и рекомендаций по организации работы по противодействию попыткам фальсификации военной истории в ущерб интересам России.

Безусловно, это не весь арсенал форм и способов противодействия попыткам фальсификации и искажению военной истории. Кроме того, все очевиднее становится, что Российскому государ­ству как никогда необходима система, обеспечивающая безопасность его исторического наследия. Система, включающая в себя совокуп­ность квалифицированных и в достаточной степени обеспеченных сил, средств и управляемый комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию угроз в сфере истории государства и эффективную реа­лизацию исторических знаний, как фактора патриотизма граждан России и развития государства в целом.

Придать системность и повысить эффективность данной работы в государственных масштабах могут следующие практические меры:

1) Принять Федеральный закон в области противодействия попыт­кам фальсификации и искажению истории в ущерб интересам России. Вполне реализуемо и целесообразно предусмотреть, в рамках данного закона, требование обязательного рецензирования экспертами науч­ной, учебно-методической и творческой продукции (на истори­ческой основе), формирующей общероссийскую историческую культуру, мировоззрение российского общества. Причём заключения экспертов представляются не цензурного характера, а со­проводительно-рекомендательного с размещением соответствующей информации на обложке, авантитуле продукции и т.п. Администра­тивную ответственность за выполнение данного требования при этом возлагается как на автора, так и производителя (издательство, типо­графию, киностудию, телеканал и т.п. ).

2) Вовлечь бизнес-круги и политическую элиту регионов в под­держку развития исторического образования, проведения историче­ских и педагогических исследований, направленных на формирова­ние адекватной государственным интересам общероссийской истори­ческой культуры. Последняя является важной составляющей инвести­ционной привлекательности страны и регионов.

3) Разработать на государственном уровне комплекс мероприятий в сфере просвещения молодежи России и стран СНГ. В частности, со­действие и поощрение написания и издания научной, учебной и науч­но-популярной литературы по важнейшим историческим событиям (творческие конкурсы, Всероссийская военно-историческая олимпиа­да, гранты на издание и перевод на языки СНГ), разработка развивающих интел­лектуальных игр (в том числе компьютерных) на достоверной исто­рической основе, подготовка молодых историков стран СНГ (ежегод­ный практикум по противодей­ствию попыткам фальсификации и искажению истории).

4) Координировать организацию подготовки и проведения науч­ных конференций и круглых столов по исторической проблематике, повысить реализацию их результатов и охват целевых аудиторий (как на этапах подготовки, проведения, так и информирования о результа­тах).

5) Для объединения сил и средств, выработки и реализации согла­сованной государственной политики в области защиты исторического прошлого России, проведения научных экспертиз и консультирования, эффективного использования университетского потенциала исторического знания и исторического образования целесообразно создать Национальный координационный центр (научно-методический) отечественной истории и военно-патриотического воспитания.

6) Увеличить объемы государственного финансирования СМИ па­триотической направленности, целевой аудиторией которых является молодежь («Военно-исторический журнал», «Пионерская правда» и др.). Обеспечить средствами из госбюджета подписку на подобные издания все образовательные учреждения страны.

7) Предложить Минобрнауки и Минкультуры, другим заинтересован­ным ведомствам выступить созаказчиками издания разработанных в Минобороны военно-исторических трудов. Это позволит и снизить стоимость экземпляра за счет увеличения тиража, и значительно расширить целевую аудиторию. В конечном счете, даст более эффек­тивное расходование бюджетных средств и позволит рассчитывать на высокий результат в образовании молодежи.

8) Среди первоочередных направлений совершенство­вания военного образования в сфере военной истории предусмотреть издание еди­ных базовых учебников и разработку программы-минимума по воен­ной истории, воссоздать кафедры военной истории в военно-учебных заведениях, увеличить количество учебных часов на преподавание военной истории, возродить подготовку военных историков.

9) При создании фильмов по военной тематике и других связанных с МВД, ФСБ (КГБ), Росгвардии предусмотреть консультантов из данных ведомств знающих специфику службы в силовых ведомствах.

В целом же с достаточным основанием можно отметить, что к настоящему времени на федеральном, региональном и муниципальном уровне функционируют элементы формируемой системы; апробиро­ваны различные формы как профилактической (просветительской) работы, так и мер по оперативному реагированию на попытки фаль­сификации и искажению истории; российская власть и общество аде­кватно оценивают угрозы безопасности государства, исходящие от деятельности фальсификаторов истории и ее искажения, как ре­зультата недостаточно зрелой общероссийской исторической культу­ры. Принципиальная схема государственной системы противодей­ствия попыткам фальсификации истории и военно-патриотического воспитания граждан России представлена на рисунке.

В завершение ещё раз отметим, что бои за историю, историческую память нации, идут сейчас по всей стране и по всем фронтам. Задача государства - придать этим боям созидательное направление, чтобы они не перетекали в распри.

Автор: Валерий Баранов

Источник: nstarikov.ru