Пётр Первый – неоднозначная личность в истории Европы или кто разрешил откопать древний город в устье Невы.

Где то в Датском королевстве, конец XVII века, замок Гольштейн-Зонденбургских.

Я, Фридрих Людвиг, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский, считаю завоевание такого громадного государства нецелесообразным. Нужны другие, более перспективные решения. Россия велика не только территорией, она сильна духом и верой, это нам доказал ещё Иван Грозный, договориться с ними не получится. Переворот и смена власти в нашу пользу более выгодна, но пока маловероятна. Ни один из русских царей не пойдёт на это, слишком сильна их вера, и грозна Русь Православная. - Подкуп? - Сокровища территорий российских и земли их бесконечны, им проще удивить Европу, нежели Европе заинтересовать их. - Подмена государя? - А вот над этим стоит подумать. Кто там у них нынче правит после Алексея Михайловича, оставившего 14 наследников, Софья? Пётр? - За любую цену найти и доставить портреты Петра Алексеевича, за неимением таких отправить в Россию художника. Подготовить похожего на Петра человека (выбрать из нашей семьи, немедленно отозвать племянника из Португальского похода). Обучить языку, грамоте русской, придворному этикету. Сообщить нужное верным нам людям при дворе Российском, на подкуп не скупиться, цена замысла намного выше. Любым способом заинтересовать молодого государя диковинками и науками европейскими, завлечь в путешествие и вывезти в Европу. - Приказываю! Немедленно снарядить голландских негоциантов, суда торговые, и отправиться в Архангельск с подарками не позднее следующего месяца. Сухопутным путём доставить золото и камни в Россию, связаться с Меншиковым. Исполняя поручения соблюдать максимальную секретность. За нарушение вышеизложенных планов, или за их разглашение, наказывать смертью, независимо от чинов и привилегий.

Портреты Петра I.

Более подробное рассмотрение портретов государя тоже наталкивает на разные мысли.

Рассмотрим портреты молодого царя.

Петр Великий родился 30 мая (9 июня) 1672 в Москве в семье российского царя Алексея Михайловича. Петр был младшим сыном царя Алексея Михайловича. Царь Алексей был женат два раза: в первый раз на Марье Ильиничне Милославской (1648-1669), во второй - на Наталье Кирилловне Нарышкиной (с 1671 года). От первого брака у него было 13 детей. Многие из них умерли ещё при жизни отца, и из сыновей только Федор и Иван его пережили, хотя и были оба серьезно болезненными. Быть может, мысль остаться без наследников побудила царя Алексея спешить вторым браком. Царь был очень рад рождению сына. Крестили царевича только 29 июня в Чудовом монастыре, и крестным отцом был царевич Федор Алексеевич. По древнему обычаю, с новорожденного сняли мерку и в ее величину написали икону апостола Петра. Петр I Алексеевич. Алексей Михайлович, русский царь, отец Петра. Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Федор Алексеевич, старший брат Петра.

ШАРЛЬ БУАТ

Портрет царя Петра I. Около 1698 Золото, эмаль

Портрет молодого Петра работы художника Кнеллера, 1698 г., царю 26 лет.

Портреты молодого Петра очень похожи между собой. Присмотритесь, на носу с правой стороны от нас, у него родинка. Художник рисовал с натуры, и ему не было смысла что-то дорисовывать от себя.

Теперь рассмотрим более поздние портреты государя с натуры, выполненные "Персонных дел мастером", любимым художником Петра I, Никитиным Иваном Никитичем.

Никитин Иван Никитич. Портрет Петра I. 1717г.

Иван Никитич Никитин - Портрет Петра I, ГРМ, Первая половина 1720-х.г.

И.Н. Никитин, Петр I на смертном ложе, 1725г.

При жизни Пётр I позирует уже с другой стороны, родинки не рассмотреть, и только на последнем портрете императора мы видим, что её нет.

Смущают и другие портреты, где он так на себя не похож.

JOHANN KOPETZKI.Петр Великий.

А теперь попытаемся воссоздать забытую историю.

Из России, где пьянство и курение считается грехом и подлежит наказанию, оставив любимую жену (царицу Евдокию, но переписываясь с ней), оставаясь в прекрасных отношениях с наставником Гордоном и другом Лефортом (с их подачи Пётр едет "инкогнито"), уезжает Пётр Первый под фамилией Михайлов. Молодой (26 лет), здоровый, с родинкой на щеке, очень образованный знает математику, астрономию, военно-инженерное дело, поражает собеседников своими знаниями...

В посольской команде, состоящей из русских.

Через 2 года (в 1698 году) возвращается - выше ростом, старше минимум на 10 лет, без родинки, с хронической тропической лихорадкой, ужасно плохо говорит по-русски (пишет латиницей), поражает своей необразованностью и невежеством...

В посольской команде состоящей из одних иностранцев (кроме Меншикова).

А в это время в Бастилии (в 1698) году появляется "Железная Маска", под фамилией Marchiel.

После возвращения домой Пётр никогда не одевал царскую одежду и корону, т.к. уехавший Пётр был ниже ростом и плотнее. По приезде Пётр не подпускал к себе жену, родившую ему 3-х сыновей (третий - Павел?), и всех домочадцев, кто его хорошо знал до отъезда. Жену он тут же отправил в монастырь.

Что начинается после возвращения Петра Великого?

Жена в монастырь (умерла).

Друг и наставник умирают; Иван V - скоропостижно скончался в возрасте 29 лет; дети Александр, (Наталья и Лаврентий - сведения противоречивые) - убиты; Алексей - позднее приговорён к казни.

Бунт стрельцов (царь не настоящий), царица Софья помещена под стражу в Новодевичий монастырь, где и умерла.

Календарь, Азбука, 1 января 1700 г.

Блицкриг и геноцид Сибири и Дальнего Востока (Потеря до 4 миллионов человек населения).

Крепостное право, водка и табак, разврат.

Под страхом казни были собраны все письменные документы и книги - больше их никто не видел.

Пропала "каменная" 3D карта Мира прошлой цивилизации.

Разрушены все (почти) Духовные Места Западной Сибири.

Потерян Китай, вместе со стенами, и частично Туркестан:

Перестали работать Великие Шёлковые Пути.

Алчные, корыстные иностранцы заполонили российскую землю.

Обилие масонских лож (и Орден Иезуитов, тут как тут).

А Меншиков становится Князем Русской и Римской Империй.

Для любопытных: 1690-1693. Пётр в изгнании, или "Великое посольство"

Если кто-то считает Петра 1 основателем и родоначальником флота Российского, возможно эта статья изменит его точку зрения:

Задолго до Петра I Россия имела собственный мощный флот

Вот вам более подробный перечень реформ новоявленного императора, которые лежат на самой поверхности:

— разгромил русское самоуправление — «земство» и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в Россию воровство, разврат и пьянство и усиленно его здесь насаждали;

— передал крестьян в собственность дворянам, чем превратил их в рабов (для отбеливания образа самозванца это «мероприятие» сваливается на Ивана IV);

— разгромил купечество и стал насаждать промышленников, вместо веры в Бога, привил веру в деньги;

— разгромил духовенство — носителей русской культуры и уничтожил православие, приблизив его к католичеству, что неизбежно породило атеизм;

— ввёл курение, употребление алкоголя и кофе;

— уничтожил древнерусский календарь, омолодив нашу цивилизацию на 5503 года;

— повелел все русские летописи свезти в Петербург, а затем приказал их сжечь. Призвал немецких «профессоров»; написать совершенно другую русскую историю;

— отменил естественные меры: сажень, палец, локоть, вершок, присутствовавшие в одежде, утвари и архитектуре, сделав их на западный манер фиксированными. Это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства;

— заменил русскую титульную систему на европейскую, чем превратил крестьян в сословие. Хотя «крестьянин» — это титул, о чём есть не одно свидетельство;

— уничтожил русскую письменность, состоявшую из 151 знака, и ввёл 43 знака письменности Кирилла и Мефодия;

— разоружил русскую армию, истребив стрельцов, как касту с их чудесными способностями, и грозным оружием (запрет на ношение кожи и кольчуги, защищающей от пули и штыка), и на европейский манер ввёл примитивное огнестрельное и колющее оружие, переодев армию сначала во французскую, а затем в немецкую форму, хотя русская военная форма была сама оружием. В народе новые полки получили название «потешные».

— введена пошлина на ношение бороды в 1698 году самим Петром I.

Указом от 10 января 1705 года устанавливалось четыре разряда пошлины:

- с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год

- с гостей 1-й статьи по 100 рублей в год

- с купцов средней и мелкой статьи, а также с посадских людей по 60 рублей в год

- со слуг, ямщиков и извозчиков, с церковных причетников и всяких чинов московских жителей — по 30 рублей ежегодно.

Каждый уплативший пошлину получал бородовой знак (см. изображение).

Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды».

С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Отменена пошлина в 1772 году. ( тут подробнее ).

— флаг государства Российского при Петре I тоже претерпел изменения, вот таким он был при Иване Грозном

Если учесть то, что Рюрики вели свой род от римского императора Октавиана Августа, схожесть гербов обеих государств закономерна.

Римский герб, символ Юпитера — орел — был сделан гербом императоров.

В XIV веке он стал двуглавым.

Таким флаг стал при отце Петра I, Алексее Михайловиче,

но Петра I он почему-то не устроил, о он рисует новый флаг.

Для сравнения флаг государства Ольденбург (Мюнстерское князь-епископство

нем. Hochstift Münster). Жёлтая полоса (солнце, золото, власть) свидетельствует о самостоятельности и отсутствии колониального давления.

Вот ещё один интересный флаг (Петровское новшество)

Обратите внимание на цвета полос.

Белый цвет - цвет капитуляции, перемирия.

Тем, кто считает что белый флаг, как символ капитуляции появился не так давно, сразу дам историческую справку.

Древний римский историк Корнелиус Таситус упоминал о белом флаге во время капитуляции в 109 году н.э. До этого момента римские армии капитулировали, поднимая свои щиты над головой. После этого белый флаг начал использоваться во всем мире.

А вот вам английский Флаг

Красно-бело-синий цвет был приватизирован Британской империей ещё в 1606 году, а Нидерланды утвердили цвета Британской империи на своём флаге только в 1630-м. Вынырнув из под ига Испании в 1581-м, Голландия через 50 лет провалилась в Британскую империю, что и написано на её флаге.

Флаг Голландии

Флаг Исландии

Расположение полос отличное от флага Великобритании показывает на отличие её миссии. Собственно флаг Нидерландов справедливо считается флагом евро(жидо)-масонства (не путать с франко-масонством), которому Голландия служит родовым гнездом, и все страны, над которыми масоны установили криптопротекторат Великой Британии получили красно-бело-синюю метку на флаг, реализуя колониальный принцип: достаточно посмотреть на флаги

Франции

США

России

Колониальные флаги

С трудом отыскал вот эту книгу

Именно под бело-сине-красные флаги Пётр I поставил свой флот (гравюра современника).

Очень информативен в плане дат и поступков сайт "САМОЗВАНЕЦ ВЕЛИКИЙ"

Над продолжительностью жизни русского народа тоже поработали, и поработали явно с огоньком, прочтите надпись внизу фотографии

Это те люди, которые ещё придерживались старых устоев и традиций, жили по законам, переданными им отцами дедами, и прадедами.

Меня давно мучил вопрос, нажмите на ссылку ниже:

Почему кольчуга и кираса при Петре I были заменены на чулки и парик?



С победами Петра тоже не всё ясно.

ПРУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1711г. между Россией и Турцией, подписан 12(23) июля вблизи р. Прут под г. Яссы. Завершив Прутский поход 1711, Россия обязалась отдать Турции Азов, срыть вновь построенные крепости Таганрог, Каменный Затон и Богородицк, не вмешиваться в польские дела, не иметь посла в Константинополе. Турция должна была выслать швед. короля Карла XII, не препятствовать отводу рус. войск в Россию. В связи с нарушениями с обеих сторон условий договора его реализация затянулась на 2 года. В 1713 Турция вновь начала войну. В 1713 договор 1711 был заменен Адрианопольским мирным договором.

Лит.: Договоры России с Востоком. Политич. и торговые, сост. Т. Юзефович, СПБ, 1869.

Но историки несмотря на полный проигрыш и территориальные потери называют это крупной дипломатической победой России.

Полтавская битва 1709 г. тоже вызывает немало вопросов. Её изложение больше напоминает художественное фэнтези, так ничем и не подкреплённое, а реальные документы находятся под семью замками. В предлагаемом Вам фильме ниже, короткий обзор историка о Полтавской битве (смотреть с 47-й минуты).

Картины Полтавской битвы

Луи Каравакк (1684-1754)- 1718. «Пётр I в Полтавской битве» .

Не нашел я ни одного знамени с Русским гербом на этих полотнах, а при Петре I герб государства Российского выглядел вот так.

Он настолько сильно похож на герб одной из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени, что можно играть в "найди десять различий". Венок, что висит на шее орла, присутствует на обоих гербах, явно намекая на многовековые регалии и безграничную власть. Представители династии известны как правители Австрии (c 1282 года), трансформировавшейся позднее в многонациональную Австро-Венгерскую империю (до 1918 года), являвшуюся одной из ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742—1745 годах).

А в XV и XVI веке герб государства Российского имел такой вид

Печать Ивана III, 1497 год.

Печать Ивана IV, 1539 год.

На картине неизвестного художника «Апофеоз Петра I» царь – полководец изображен на коне, копыта которого попирают поверженного льва – символ Швеции.

Некоторые художники так старались возвеличить победу Петра I под Полтавой, что рисовали её со слов даже не очевидцев, а что-то, где-то слышавших, так и зарождалась история "великой" победы.

Ещё один интересный факт: короноваться императором Петр I не стал, посчитав, что в этом уже нет необходимости, так как в его руках и так находилась неограниченная власть, в которой никто не сомневался. Зато он торжественно короновал свою супругу императрицей, причем корону возложил на неё сам. Этим Петр хотел поднять статус и жены, и дочерей, рожденных ею до брака, через которых очень хотел породниться с европейскими монархами. Все законнорожденные дети Петра I (рождённые до 1698 года), а так же его родственники, на тот момент были либо открыто казнены, либо тайно умерщвлены.

Были так же отштампованы две медали в честь Ништадтского мира, одна с латинским текстом, другая с русским. Петр I на них уже титуловался императором. Вот какая надпись была выбита на одной стороне медали с русским текстом: «В.И.Б.Щ. Государю Петру I, именем и делами предивными, Великому Российскому Императору и Отцу, по двадесятилетних триумфах Север умирившему, сия из злата домашняго медаль усерднейше приносится». Хотя эта война стоила чудовищных потерь стране, по разным оценкам историков, в России исчезло за это время от четверти до трети населения. Не только за счет военных потерь. Ведь Петр I проводил очень жестокую политику. Была мобилизация, в его тылу были восстания, они поражались огнем и мечем. Петр I модернизировал Россию на свой лад, и делал это самыми варварскими методами.

Справедливости ради надо уточнить, что не все плиты "Каменной" 3D Карты Мира пропали при Петре. Ещё примерно 200 плит существовали до конца 18 века и исчезли при последующих Романовых.

При Петре, быстрее всего, пропали полторы сотни плит, показывающих Северный и Южный Плюса. И на основании их изображений стали организовываться экспедиции по поиску земель на Севере и Юге.

Подробный разбор личности Петра I тут:

Для того чтобы переписать историю под себя, сначала нужно уничтожить все источники, и записи предыдущей истории (при Петре были насильственно изъяты почти все церковные летописи, с целью их копирования, и тиражирования, больше так нигде и не появившиеся). И самое главное: сбить с толку летоисчеслением. Что успешно при нём же и произведено. Пётр предписал вместо 1 января 7208 г. "oт сотворения мира" считать 1 января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. Впрочем, не желая конфликтов с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: "А буде кто захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно", что привело к ещё большей путанице с датами.

Начиная с Петра 1 историей государства Российского занимались все кому не лень, кроме самих россиян. Её писали немцы и французы, турки и поляки, шведы и голландцы. Из неё вымарывались реальные события и вклеивались красивые картинки невежества народа русского. Благоговение перед Европой прививалось искусственно и насильственно, попирая и изводя на нет все традиционные народные ценности.

Так кто же ты на самом деле Пётр Алексеевич Романов?

В истории много белых пятен и нелепых нестыковок. Но феномен Петра I стоит здесь особняком. Особенно тускло освещены первые 28 лет его жизни. Даже само происхождение Петра I не столь очевидно, как кажется на первый взгляд. Явный антироссийский акцент его политики, неприятие православных традиций и разрушение многовекового уклада русского общества не имеют однозначного объяснения. Ведь на то он и царь, чтобы отстаивать древние русские ценности. На то он и Государь-батюшка, чтобы оберегать свой народ. На то он и помазанник божий, чтобы защищать православие. А Петр ненавидел не только Россию, не только своих подданных, но и собственных венценосных предшественников. В народе ходили упорные слухи о нерусском происхождении Петра. Его называли Антихристом, немецким подкидышем. Разница между царем Алексеем и его сыном была стать разительна, что подозрения на нерусское происхождение Петра возникали у многих историков. Тем более официальная версия происхождения Петра была слишком неубедительна. Она оставляла и оставляет больше вопросов, чем ответов. Многие исследователи пытались приоткрыть занавес странной недоговоренности о петровском феномене. Однако все эти попытки моментально попадали под строжайшее табу правящего дома Романовых. Феномен Петра так и остался неразгаданным. Продолжение в книге Александра Каса . Продолжение в книге Александра Каса "Крушение империи русских царей"

Перечитываю книгу Александра Каса про ранние деяния Петра Первого.

Заинтересовали меня два города Ораниенбаума - один в районе манёвров Петра на Финском заливе, второй - придуманный историками населённый пункт на краю Воронежской области. Якобы, во втором "Ораниенбурге" (пишут историки) проходили события, связанные с Меншиковым и Петром в 1702-ом году, так как в первом Ораниенбауме они проходить не могли - территория в то время была вражеской. Мысль о том, что Пётр Первый - и есть враг - крамольная, еретическая и вероломная, правоверным историкам непозволительная.

Читая книгу, у меня появились (как обычно пишут малограмотные) - так вот - Во время чтения книги у меня появились дополнительные соображения и наблюдения (находки, с вашего позволения). Изложу их здесь.

На спутниковой карте Раненбурга (Чаплыгина) не увидел следов крепости. Может, плохо смотрел? То, что выдают за остатки крепостной стены , местные жители комментируют так: "Да не остатки это крепостной стены. Это просто кусок стены от старого гаража электросетей. Берег осыпался вниз, гараж развалился, а кусочек этот остался" (имеется в виду берег узенькой речки).

Но главное - нет озера! А на плане Петра чётко написано: "озеро".

Зато в Ораниенбауме есть пруд с крепостью: "на другом берегу Нижнего пруда в долине Фриденталь (нем. долина мира) появилась крепость Святого Петра". Крепость, как и на чертеже Петра, имела 5 бастионов и так же как всё петровское позже была названа "потешной". Правда, её строительство приписывают 1756-ому году. А что делать?.. "Не исключено, что автором чертежа также являлся Петр" (имеют в виду внука Петра Первого). По традиционной хронологии, почти сразу же крепость полностью перестроили (странно, конечно) и опять "достоверных сведений об авторе проекта крепости не существует". И концы в воду.

Крепость не сохранилась. Логично - с территории усадьбы убрали за ненадобностью. А вот кому бы понадобилось срывать крепость в глубинке между Рязанью и Воронежем - непонятно.

То, что выдают за дом Меншикова в Воронежской области, никак не соответствует масштабу его личности. Дарить в придачу к этому сараю целую крепость - несоразмерная нелепость.

Дом Меншикова - подтверждение реальных возможностей строителей 18 века.

Посетивший Ораниенбаум (Ломоносов) в 1839 году французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин писал: "Выйдя из дворца, попросил я показать мне развалины маленькой крепости, из которой Петра III вывезли в Ропшу, где он был убит. Меня отвели в какое-то сельцо, стоящее на отшибе; я увидел пересохшие рвы, следы фортификаций и груды камней - современные руины, возникшие благодаря скорее политике, чем времени". Очевидно, память о крепости не пытались сохранить. Традиционные историки скажут: потому что не чтили память Петра III. Но равносильна и другая версия: не хотели напоминать о деяниях Петра I в этих местах.

И это ещё не всё.

В годы Великой Отечественной войны выяснилось, что Оранинбаум - отличное место не для "потешных", а для самых настоящих крепостей. Здесь расположился Ораниенбаумский_плацдарм - область на южном побережье Финского залива, которая была отрезана от основных советских сил в годы Великой Отечественной войны и сыграла значительную роль в обороне Ленинграда. Благодаря подвигу защитников плацдарма все постройки Ораниенбаума сохранили свою подлинность (Wiki). Вот и Пётр с Меншиковом строили крепости здесь не для "потех", а для серьёзной военной операции.

Самое забавное, становится понятно, откуда в фантазиях историков взялась река Воронеж (недалеко от города Чаплыгина протекает Лесной Воронеж): "Западная точка Ораниенбаумского плацдарма — на реке Воронка — являлась самой западной точкой СССР, не занятой войсками вермахта". После слияния Лесного и Польного Воронежа, река Воронеж течет на протяжении около 60 км на северо-запад, затем примерно в 5 км ниже впадения в нее реки Становая Ряса (исток: Чаплыгинский район Липецкой области), круто поворачивает с севера на юг с небольшим отклонением на юго-запад. Вот и перенесли (на бумаге) место действия с р.Воронец на р.Воронеж - шито-крыто, по документам всё сойдёт

Рассказ о городе Великом - славе эпохи древней (продолжение).

Резиденция Фридриха Людвига, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского, Голландия.

- Наш родственник стал у руля одной из величайших империй. Но Россия сильна и непредсказуема, управление ею на таком расстоянии сулит немало проблем. Единственно правильным решением считаю вариант с переносом столицы государства Российского ближе к северным морским путям.

- Но как заставить двор российский покинуть Москву?

- Есть у меня на этот счёт идея, поднять старые карты пути торгового через Неву.

- Вы имеете в виду развалины города в устье реки? Там же недалеко о.Котлин, с древними фортами и крепостью.

- Да.

- Так место там невыгодное, болота, бездорожье, зимой залив перемерзает, корабельная древесина в пресной воде гниёт. От него даже шведы отказались, посчитав нецелесообразным восстанавливать город, который постоянно уходит под воду. Проплывающие мимо торговцы считают его проклятым. Они не хотят сходить на берег, боясь потревожить прах строителей этих древних храмов.

- Вот именно это место оптимально подойдёт для новой российской столицы. Карты и планы у нас сохранились, строительного материала там предостаточно, на восстановительные работы уйдёт не так много времени.

- Может не стоит отдавать контроль над крепостями Котлина и северным торговым путём в руки русских? Предлагаю отдать Ригу.

- И пустить русских в Рижский залив, дав тем самым им выходы на все крупные торговые города Европы, возможность укрепиться на море, сосредоточив там весь боевой флот, и подтянуть сухопутные войска? Нет! Канцлер, вы идиот!!!

- Если трезво оценивать наше сегодняшнее состояние, нужно согласиться с тем, что Европа запасы своего корабельного леса исчерпала, русская пенька и селитра подорожали в пять раз, сухопутные пути стали опасны, они слишком дорого нам обходятся. Захват устья Невы – первостепенная задача. Это выход в Ладогу, через неё в Онегу, доступ к карельской древесине. Это контроль над севером России! Транспортировка леса - вот главная задача, водные пути должны заработать немедленно. Выбранное мною место настолько глухое и труднодоступное, что мы в любой момент сможем захватить его с моря, блокировав весь двор Российский, не дав им возможности сбежать. Ни одна армия не сумеет туда добраться сухопутным путём, а уж тем более противостоять атаке с моря. Игра стоит свеч, а форты Котлина со временем ещё сыграют роль пробки, которая закупорит русским выход в Балтику, не такая это и большая потеря. Зато мы обретём прямой доступ к лесу и пушнине, в обход ключ-города Смоленска, оставив в стороне Московию.

- Снарядить гонца с приказом племяннику, и отправить распоряжение Меншикову.

Продолжение следует.



Ссылка в подтверждение: Петербург незаменимый

О фальсификациях

"...Иван IV (Грозный) впервые в 1547г. венчался в церкви с титулом Московского царя, как «подражатель» греческих и римских императоров. Из 37 подписей, которые скрепили грамоту, присланную из Константинополя в Москву, 35 оказались поддельными. Так Иван Грозный стал «наследником византийских императоров». Так узаконилась ложь.

Массированную государственную фальсификацию истории своего народа Петр I продолжил. Он впервые в 1701 г. издал указ об изъятии у покоренных народов всех письменных национальных памятников: летописей, хронографов, хроник, древних исторических записей, церковных документов, архивов и т.д.. Особенно это касалось Киевской Руси.

В 1716 г. Петр I «снимает копию» с так называемой Кенигсбергской летописи, где было показано «объединение» древнего летописания Киевского и Московского княжеств и обосновывалось единство славянских и финских земель. Однако доступ к «копии»-фальшивке, как и к самому оригиналу, был закрыт.

Эта Петрова фальсификация стала основой для дальнейших фальсификаций - написание т. н. «Общерусских летописных сводов», в которых обосновывалось право Московии на наследственность Киевской Руси. На основе этих фальсификаций 22 октября 1721г. Московия объявила себя Российской империей, а московитов - русскими. Так была украдена у законных наследников Киевской Руси - украинцев историческое название Русь.

Петр завез из Европы большое количество специалистов, в том числе и профессионалов-историков, которых привлек к написанию и фальсификации истории Российского государства.

Для этого каждый иностранец, поступил на государственную службу, давал присягу о неразглашении государственной тайны и обязывался никогда не покидать Московское государство. Возникает вопрос, какие могут быть государственные тайны при «обработке русской истории» древних времен? В любой цивилизованной европейской стране после 30-50 лет рассекречивается все архивы. Российская империя очень боится правды о своем прошлом. Смертельно боится!

После Петра I, который превратил Московию в Российское государство, элита Московии начала задумываться о необходимости создания целостной истории собственного государства. За это дело тщательно взялась императрица Екатерина II (1762-1796), не допускавшая мысли о том, что в царском роду она может быть среди рядовой татаро-монгольской знати. Екатерина II, европейски образованный человек, ознакомившись с архивными первоисточниками, обратила внимание, что вся история государства держится на словесной былинной мифологии и не имеет доказательной базы.

Поэтому Екатерина II своим указом от 4 декабря 1783 создает «Комиссию для составления записок о древней истории преимущественно России» под руководством и присмотром графа А. П. Шувалова, в составе 10 выдающихся историков. Основная задача, которая была поставлена перед комиссией, заключалась в том, чтобы за счет переработок летописей, написания новых летописных сводов и других фальсификаций обосновать «законность» присвоения Московией исторического наследия Киевской Руси и создание исторической мифологии государства Российского. Комиссия работала 10 лет. В 1792 г. «Екатерининская история» увидела свет. Работа комиссии проводилась в следующих направлениях:

- Сбор всех письменных документов (летописей, архивов и т.п.). Эта работа уже частично было сделано Петром I. Сбор материалов проводился не только из своей страны, а также из других стран - Польши, Турции и др..;

- Изучение, фальсификация, переписывание и уничтожение исторических материалов. Так были переписаны летописи: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Лаврентьевская летопись» и многие другие. Некоторые летописи переписывались по несколько раз, а оригиналы уничтожались или засекречивались.

Так, были засекречены «Скифская история» А. И. Лызлова, изданной в 1776 и 1787 гг.., «История Российская с древнейших времен» В. Н. Татищева, изданная 1747г. В «Скифской истории» А. И. Лызлова указывается, что жители Московии - это отдельный обособленный самобытный народ, ничего общего не имеет с Русью (мск), Литвой, поляками и т.д.;

- Написание новых «общерусских сводов», которые писались в XVIII в., а подавались так, что они XI, XIII, XIVвв. Все эти своды проповедовали «общерусскую идею». Это в то время, когда на киевской земле жили славянские племена (поляне, древляне, северяне и др.)., Которые уже были христианами, в «Залещанських» землях жили финские племена (мурома, меря, весь, мокша и др.). , которые находились в полудиком состоянии, и эти племена не имели в истории ничего общего вплоть до XVI в.;

- Для обоснования единства Киевской Руси и финских племен были написаны тысячи различных сводов. Все эти своды и летописи, как указывается в романе-исследовании В. Белинского, есть только в переписанном виде, и ни одного оригинала. НИ ОДНОГО!!



Мимо этого трудно пройти Бюст 1. Фридрих I, курфюст Бранденбургский, король Пруссии. Бюст 2. Курфюрстина Бранденбургская, жена Фридриха I. Бюст 3. Пётр Первый

А вот тут дед, отец и сын. Отсюда и любовь, возвратившегося из Европы, Петра Первого к нерусской девке Марте. Сведения о молодости Екатерины I содержатся в основном в исторических анекдотах и недостаточно достоверны. До сих пор точно не определены её место рождения и национальность. Ма́рта Самуиловна Скавро́нская (Крузе), Екатери́на Алексе́евна Миха́йлова. Екатерина присвоила Карлу и Фридриху в январе 1727 года графское достоинство, не называя их своими братьями. В завещании Екатерины I Скавронские неопределённо названы «ближними сродственниками ея собственной фамилии». При Елизавете Петровне, дочери Екатерины, сразу после её восшествия на престол в 1741 году в графское достоинство были возведены также дети Кристины (Гендриковы) и дети Анны (Ефимовские). Для сравнения: Романов Алексей Михайлович и его жена Наталья Кирилловна Нарышкина, отец и мать Петра Первого. Портрет Петра I до великого посольства. Ян ГОЛЕ ФАЙТГОРН. Сильна династическая линия у немцев, предлагаю вашему вниманию ещё несколько портретов. Пётр Первый

Фри́дрих II, или Фридрих Великий, известный также по прозвищу Старый Фриц (нем. Friedrich II., Friedrich der Große, Alter Fritz; 24 января 1712, Берлин — 17 августа 1786, Сан-Суси, Потсдам) — король Пруссии с 1740 года. Яркий представитель просвещённого абсолютизма и один из основоположников прусско-германской государственности. Герцог Швабии с 1147 г., германский король с 1152 г., император "Священной Римской империи" с 1155 г. А теперь присмотритесь к портрету ниже, повнимательнее пожалуйста Официальный портрет Петра Первого, напечатанный на банкнотах по приказу Николая Второго, и распространённый по всей России. (Если сходство не выдуманное, ой как сильны некоторые царские династии Европы). Вот вам ещё одни братья навек Император Пётр III и король прусский Фридрих II.



Для того чтобы трезво оценить влияние Европы на романовскую Россию, достаточно посмотреть фото последнего Романова, Николая II

...и сравнить его с фотографией Георга V, короля Великобритании.

Выводы делать вам...

Тут более подробная информация:

Чем глубже корни, тем сложнее их раскопать. С женской линией тоже всё в порядке

Сестры принцессы Дагмар и Александра, будущая королева Английская.