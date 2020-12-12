Между высокой общественной дискуссией о морально-нравственных ценностях и элементарным умением государства юридически отделять правду от лжи – дистанция огромного размера

Накануне в России, на высшем государственном уровне обсуждалась ситуация, сложившаяся в российском телевидении, которое уже не первый десяток лет, как это всем известно, представляет собой практически несьедобное варево из бандитских сериалов, безнравственных «ток-шоу» и гламурных тусовок. Лично мне всегда хватает 15 секунд пребывания рядом с работающим телевизором, чтобы из обрывков фраз убедиться в неизменности его содержания на годы вперед и назад: «деньги украл», «успешный бизнесмен», «бандитская крыша», «заводи мерина», «муж с любовницей уехал в кабак». И так далее, в том же убогом духе «зековской» зоны, заявившей свои права на всю территорию страны.

Все это плющит мозги и калечит души до такой степени, что люди уже просто готовы надеть этот телевизор на голову тем, кто все это безобразие творит.

Разговор об этом шел на встрече Президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Марина Ахмедова, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека: «Я просто перечислю темы, которым часто посвящены ток-шоу на федеральных каналах. И поверьте, мне неловко их перед Вами озвучивать. Но придётся. «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец – Саша, Лёша или Слава? Отчим или одноклассник?» Мы часто говорим о том, что необходимо поддерживать и сохранять семейные ценности, но такие, как их назвать, нехорошие случаи, разве они не подрывают те самые семейные ценности? Ведь люди начинают думать, что всё это норма, и жизненные ценности общества меняются. И это затрагивает все сферы жизни… Мне просто хочется сказать, что, может быть, каким-то таким пробным, первым решением может стать такой неписаный закон, принятый федеральными каналами, о соблюдении этих норм. Например, не приглашать в эфиры женщин, которые избивают своих детей, не делать их героинями ток-шоу, не платить им за это деньги. И не крутить, конечно же, кадры с избиением малышей, потому что смотреть на это очень тяжело и практически невозможно. А на это смотрит вся страна. Или вот последний случай, известный случай с аптечным блогером из Instagram. У неё отравились сухим льдом в бассейне муж и несколько друзей, и человек в Instagram делает прямые эфиры в тот же день из реанимации, из дома – до похорон. То есть люди готовы даже смертью торговать в прямом эфире. Я не против. Пожалуйста, ради бога, но мне бы не хотелось, чтобы они становились героями ток-шоу, ещё и получали за это деньги. Единственным уделом этих людей должно стать забвение, а у нас в стране живёт достаточное количество замечательных людей, которые могли бы стать положительными примерами.»

Президент такой большой, сложной и неоднозначной страны как Россия, где исторически сошлись и постоянно противоборствуют противоположные ментальные начала Востока и Запада, отреагировал на это выступление ожидаемо сдержанно. Просто потому, что иначе, находясь при такой должности, он просто не может. Ибо нет ничего проще, чем расшатать такую противоречивую страну, приняв одну из сторон в столь общественно значимом диспуте. Даже притом, что с одной стороны в нем выступает подавляющее большинство населения, а с другой так называемая «элита» и её немереные деньги, деньги и еще раз деньги, которые в недобрых руках могут натворить очень много зла.

Владимир Путин, Президент РФ: «Здесь, как Вы догадываетесь, существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество. И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово – культура. Вы сами об этом сказали: нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться – развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определённых средах. Вы же сейчас сказали про неписаный закон, который начинает – дай бог, это будет развиваться – укрепляться в некоторых средствах массовой информации. Всё, что Вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берёт, я с Вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно всё-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корёжить их сознание, а, наоборот, будем укреплять.»

Президент совершенно прав, когда говорит, что «существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется». Ценностные ориентации и морально-нравственные «допуски» варьируются буквально от человека к человеку, особенно в таком до безобразия «плюралистическом» обществе, как нынешнее российское, где даже по вопросу ношения защитных масок в разгар эпидемии идет титаническая «идейная борьба». Что уж говорить о разночтениях общественно-политических!

Вот, например, один мой собеседник в соцсетях, наверняка полагающий себя «истинным патриотом Отечества», искренне убежден, что идеологических противников следует критиковать только после их смерти. А если раньше, то это уже их реклама и работа на врага. Сколько я не пытаюсь объяснить ему элементарные, вроде бы, вещи, что если мы будем молчать в тряпочку по их адресу и дожидаться пока они умрут, а говорить и вести свою пропаганду в это время будут только они, то никакой идеологической борьбы не получится. А получится только игра в одни ворота, причем в наши, а это шах и мат нам, ничего у меня не выходит! Стоит человек на своём: «Нельзя их рекламировать!» и все тут. Это я к тому, насколько непримиримыми могут быть даже взгляды относительно близких по духу людей.

Путин, безусловно, прав, когда говорит, что «не все средства хороши для достижения благородных целей. Жёсткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции».

Поэтому вопрос о сфере применения государственных ограничений, а речь идет не только об одном телевидении, но обо всей публичной информационно-культурной сфере, не должен решаться в режиме размашистого использования карательной дубины и в стиле «Лес рубят, щепки летят». Потому что «щепками» в данном случае являются живые люди, которые действительно слишком разные, чтобы их можно было стричь под одну гребенку.

Означает ли это, что в данной сверхчувствительно сфере общественных отношений определиться с классическим вопросом «Что такое хорошо, а что такое плохо?» в принципе невозможно?

Конечно же, нет! И можно и нужно! Вот только «критерии истины», на основе которых должны формироваться общие для всех рамочные «правила игры», не могут быть слишком сложными, размытыми, неоднозначными и допускающими разные толкования. То есть, проще говоря, эти условия не должны выходить за рамки немногих фундаментальных базовых истин, которые, в своей основе, существуют с библейских времен. И ровно столько же времени, не считая, разве что, последние двадцати лет, были моральным стержнем Человечества.

В полной мере это касается и девятой библейской заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Которая, по ходу истории, была сведена к принципу «Не лги!», или «Не лжесвидетельствуй!». Следовать данной заповеди тем проще, в том числе и в форматах государственного управления, поскольку ложь всегда апеллирует к «фактам», которые сама же выдумывает в своих интересах. И, следовательно, может быть, без особых проблем, разоблачена и наказана. Достаточно лишь доказать, что таких «фактов» в природе не существует и что они прямо противоположны реальной действительности.

С учетом того, что прямая ложь и лжесвидетельство в его самых разнообразных видах сейчас стали едва ли не главным содержанием большинства так называемых СМИ, решение на государственном уровне только одной этой проблемы равнозначно расчистке едва ли не двух третей современных Авгиевых конюшен в информационно-культурном пространстве.

Поясню данный тезис на конкретном и вполне очевидном примере.

На днях, одно официально зарегистрированное(!) в РФ издание сообщило, что в ходе голосования на Генассамблее ООН по Крыму позицию Российской Федерации не поддержали даже её союзники. Так прямо, черным по белому, написано и даже вынесено в заголовок.

«Российские союзники отказались поддерживать нахождение российских войск в Крыму.

В рамках проведения 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, была принята резолюция по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. Большинство российских союзников отказались поддерживать российскую сторону, и либо воздержались от голосования, либо выступили за вывод российских войск с территории Крыма, что приобретает угрожающий характер касательно того, не стоит ли ожидать Крыму блокады.»

Между тем, в реальной действительности все обстоит с точностью до наоборот. Антироссийскую резолюцию, совместно с РФ, отвергли и практически все самые дружественные России страны мира. В чем нетрудно убедиться, ознакомившись с сообщениями на ту же тему в других российских изданиях, больше дорожащих своей репутацией:

«Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди.»

Таким образом, перед нами клинический случай стопроцентной, рафинированной лжи от «официально зарегистрированного в России» издания «Авиа.про», с сеансом его моментального разоблачения. А это уже, согласитесь, не какие-то там туманно-абстрактные ценностные ориентиры и морально-нравственные нестыковки. Четко зафиксированное беспардонное вранье, объективно наносящее вред международной репутации Российской Федерации и вводящее в заблуждение огромные массы российских граждан, это как раз тот случай, когда необходимость правоприменительной практики не просто уместна, но и не имеет разумной альтернативы. Тем более, что указанное издание уже неоднократно отличалось весьма небрежным отношением к фактам, которые оно, согласно тем же условиям своей регистрации, обязано беспрекословно уважать. Иначе, что это вообще за СМИ?

То есть, перед нами то самое поле для законного вмешательства государства в информационную сферу без нанесения какого-либо ущерба более высоким и неоднозначным уровням общественного дискурса. И дело, конечно же, еще раз повторяю, не в отдельном факте и не в этом отдельно взятом, хулиганствующем «боевом листке» интернета. А в том, что случаев такого беспробудного и опасного вранья многие тысячи и даже миллионы. А зло должно быть, безусловно, наказано. Ложь со времен библейских пророков считается таким злом. И по этому поводу у 99% членов общества во все времена существовал и до сих пор существует абсолютный консенсус. Который следует уважать. Просто потому, что ложь это как битое стекло, засыпанное злоумышленником в бензобак автомобиля — последствия могут только плохими.

А вот еще один тоже вполне типовой пример. Здесь ложь подана в несколько завуалированной, даже наукообразной форме. Прикидывается некой исторической справкой, которую простаки могут ненароком принять на веру.

Речь идет о генерал-полковнике гитлеровского вермахта Эвальде фон Клейсте, который якобы брал в плен целые неприятельские армии:

«В сентябре 1941 года на советско-германском фронте Э. фон Клейст осуществил самое крупное окружение противника за всю историю войн. В котле оказались пять советских армий. Всего под Киевом было взято в плен более 600000 военнослужащих РККА. В октябре 1941 года около Азовского были взяты в плен Э. фон Клейстом более 100000 красноармейцев и офицеров РККА. В мае 1942 года генерал-полковник Э. фон Клейст под Харьковом взял в плен 200000 воинов РККА.»

На самом же деле перед нами точно такая же бездоказательная ложь. Вступать в серьезную дискуссию с автором «аргументов» столь примитивного уровня я посчитал ниже своего достоинства и отреагировал на эту писанину именно в том стиле, которого она, на мой взгляд, заслуживает.

Однако дело тут вовсе не в моих эмоциях, за которые я, разумеется, прошу пардону у поклонников изящной словесности. А в том, что этот опус про «великого немецкого генерала» уже прочитало свыше 13 тысяч человек. И многие наверняка с восторженными соплями, судя по таким комментариям:

Виталий Александров Прекрасный был генерал, умел воевать, и нас научил. Сергей Стрелков Виталий, ни что не меняется в нашей стране , совсем как 300 лет назад Пётр первый благодарил шведов за науку побеждать и даже кажется расцеловывал их за это . И часто брали иностранцев на работу , даже чуть Наполеона не взяли . Нам бы таких , вместо лапотников и хамов Жуковых

И если бы подобный «текст слов» был один! В интернете таких сочинителей «волшебных историй» про «гениальных немецких полководцев» и прочие нацистские «чудеса», которым нет вообще никакого дела до того, что все эти «фон-бароны» были, в конечном счете, беспощадно биты Красной армией, развелось, в условиях полной безответственности за вранье и юридической безнаказанности многие тысячи. И все они радостно гадят на нашу великую историю и на наших героических предков. Причем, гадят именно, что бездоказательно, используя в качестве «аргументов и фактов» даже махровую ложь геббельсовского министерства пропаганды.

И все это надо оставлять без мер государственного реагирования, со ссылкой на «свободу слова и информации»? Да нет там никакой свободы, кроме одной – нагло лгать в собственных шкурных интересах, измеряемых, как правило, в долларах. Эту паскудную «свободу» объявили вне закона еще отцы мирового христианства, прекрасно понимая, к какому краю она может подвести любое человеческое общество.

С тех пор ровно ничего не изменилось. Ложь и обман, по- прежнему, остаются злейшими врагами любой построенной на принципах рациональности и гуманизма цивилизации. Так что начинать можно и нужно прямо с них. Это не какие-нибудь заоблачные дискуссии на высокоморальные темы, а самый, что ни на есть, враг человеческий во всей его первобытной красе. И плохо то государство, которое делает вид, что оно этого не понимает и не знает, как с этим бороться. Пора начинать!

Юрий Селиванов, специально для News Front