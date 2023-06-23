Что Китай делает в Средней Азии, вооружение теробороны и интрига вокруг “Ельцин-центра”.Игорь Нагаев
0:48 Минюст РФ начал «глубокую» проверку Ельцин-Центра. Признают ли учреждение иностранным агентом? Какова подоплёка происходящего?
14:47 Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал «дерьмом» советское кино;
23:05 На Украине готовят законопроект, позволяющий официально регистрировать однополые «партнёрства» военных;
36:51 На Украине и в Молдавии отменили празднование 9 мая Дня Победы;
39:37 В России хотят узаконить батальоны территориальной обороны, а также разрешить им использовать стрелковое оружие;
41:24 До 1 июля все добровольческие отряды обязаны подписать контракты с Минобороны. Какие могут быть последствия?
43:17 Саммит «Центральная Азия – Китай» в Сиане. Пекин выдавливает Москву из Средней Азии?
54:10 Россия и Иран подписали соглашение о создании в ИРИ нового сухопутного коридора – железнодорожного участка Решт – Астара. Чем важен этот проект?
56:53 Какой геополитический выбор делает Латинская Америка?
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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