Американские ЧВК в Китае
18:36. 13 февраля 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Американские ЧВК приходят в китайский Синьцзян
Эрик Принс, основатель известной американской частной военной компании Blackwater, заключил контракт с китайскими властями на строительство тренировочного лагеря в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пишет The Guardian.
Новая компания Принса Frontier Services Group занимается обеспечением безопасности и перевозками в регионах с повышенным уровнем риска. Штаб-квартира компании находится в Гонконге. ЧВК получила контракт на создание учебной базы в городе Кашгар, который расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где проживают порядка 20 млн. мусульман.
The Guardian сообщает, что Frontier Services Group уже заключила множество контрактов как внутри Китая, так и на обеспечение безопасности китайских компаний за пределами страны, в частности в Африке.
Синьцзян-Уйгурском автономный район Китая — один из основных пунктов китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» и является воротами Китая в Среднюю Азию, что приводит к большому спросу на компании, обеспечивающими безопасность.
Согласно прогнозам российских спецслужб уйгуры — один из главных дестабилизирующих факторов при раскачке ситуации в Средней Азии. Приход американских ЧВК в регион позволит Вашингтону собирать разведданные и мониторить обстановку, а также реализовывать собственные секретные программы, необходимые для ведения геополитической игры в регионе. (с) Anna-News
Принс контактирует с китайцами уже не первый год, причем еще в 2016 году его публично обвиняли в оказании услуг иностранным правительствам, а также отмывании денег на серых контрактах в сфере безопасности.
Не так давно он пытался пробиться в большой бизнес в Афганистане, предлагая администрации Белого Дома заменить выводимые из Афганистана войска на ЧВК, с которыми заключат долгосрочные контракты Пентагон и правительство Афганистана.
Но решение Трампа вывести войска из Афганистана и делегировать полномочия по борьбе с терроризмом движению Талибан, фактически похоронили этот план Принса.
Также он пытался предложить аналогичный вариант для Сирии, но и он пал жертвой внешнеполитических обстоятельств связанных с убийством Хашогги и решением Трампа по быстрому уйти из Сирии.
Поэтому Принс продолжает оказывать услуги китайцам, которые по сути покупают американский инструмент "обеспечения безопасности" для реализации своих целей.
Можно ожидать, что Принсу за это достанется, хотя с другой стороны, Принс может играть за обе стороны, позиционируя себя как независимого продавца на рынке услуг в сфере безопасности.
Среди потенциальных целей этого проекта для Китая, это передача опыта по созданию частных военных компаний и подготовка соответствующего персонала из числа бывших солдат и офицеров НОАК для работы в горячих точках за пределами Китая. С учетом активизации работы Китая по продвижению "Нового шелкового пути" через Ближний и Средний Восток, где могут быть проблемы с размещением регулярных китайских войск при высокой нестабильности и перманентной террористической угрозе, представляется, что вопрос появления китайских ЧВК защищающих китайские политические и экономические интересы в регионе является лишь вопросом времени.
Еще в 2017-м году внутри Frontier Services Group произошел раскол, так как часть прежнего руководства отказывалась принимать стратегию направленную на выполнение целей китайского правительства, но большинство согласилось с идеями Принса (так как они обещали FSG солидные заработки) и компания продолжила углублять работу с китайцами. Чтобы обойти государственные ограничения на работу с Китаем, Принс работает не с самой НОАК, а с группами отставных китайских военных, создавая видимость сделки в частном секторе, хотя китайский государственный интерес в этом деле достаточно очевиден, а "независимость" отставных военных от структур НОАК вряд ли может существовать на практике.
Стоимость услуг основателя печально известной ЧВК Black Water не разглашается.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4776124.html