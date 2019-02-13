Американские ЧВК в Китае

Принс контактирует с китайцами уже не первый год, причем еще в 2016 году его публично обвиняли в оказании услуг иностранным правительствам, а также отмывании денег на серых контрактах в сфере безопасности.Не так давно он пытался пробиться в большой бизнес в Афганистане, предлагая администрации Белого Дома заменить выводимые из Афганистана войска на ЧВК, с которыми заключат долгосрочные контракты Пентагон и правительство Афганистана.Но решение Трампа вывести войска из Афганистана и делегировать полномочия по борьбе с терроризмом движению Талибан, фактически похоронили этот план Принса.Также он пытался предложить аналогичный вариант для Сирии, но и он пал жертвой внешнеполитических обстоятельств связанных с убийством Хашогги и решением Трампа по быстрому уйти из Сирии.Поэтому Принс продолжает оказывать услуги китайцам, которые по сути покупают американский инструмент "обеспечения безопасности" для реализации своих целей.Можно ожидать, что Принсу за это достанется, хотя с другой стороны, Принс может играть за обе стороны, позиционируя себя как независимого продавца на рынке услуг в сфере безопасности.Среди потенциальных целей этого проекта для Китая, это передача опыта по созданию частных военных компаний и подготовка соответствующего персонала из числа бывших солдат и офицеров НОАК для работы в горячих точках за пределами Китая. С учетом активизации работы Китая по продвижению "Нового шелкового пути" через Ближний и Средний Восток, где могут быть проблемы с размещением регулярных китайских войск при высокой нестабильности и перманентной террористической угрозе, представляется, что вопрос появления китайских ЧВК защищающих китайские политические и экономические интересы в регионе является лишь вопросом времени.Еще в 2017-м году внутрипроизошел раскол, так как часть прежнего руководства отказывалась принимать стратегию направленную на выполнение целей китайского правительства, но большинство согласилось с идеями Принса (так как они обещали FSG солидные заработки) и компания продолжила углублять работу с китайцами. Чтобы обойти государственные ограничения на работу с Китаем, Принс работает не с самой НОАК, а с группами отставных китайских военных, создавая видимость сделки в частном секторе, хотя китайский государственный интерес в этом деле достаточно очевиден, а "независимость" отставных военных от структур НОАК вряд ли может существовать на практике.Стоимость услуг основателя печально известной ЧВК Black Water не разглашается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4776124.html