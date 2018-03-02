Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 марта 2018

На текущей неделе в интернетах глумятся над гибелью под Дамаском чуть ли не тысячи американских чевэкашников. Якобы «солдаты удачи» из США находятся под массированными бомбёжками авиации в псевдооппозиционном (а на самом деле, подавляюще исламистском) анклаве Восточная Гута.

Я не стану говорить, что американских ЧВК в Сирии нет. Спецназеров без определённых знаков отличия, но с характерным североамериканским акцентом наши и сирийские военные засекали на фронтах Алеппо и Дейр эз-Зора. Они также засветились в провинции Хасака, где активно помогали курдам создавать группировку «Сирийские демократические силы».

Мне самому доводилось сопровождать пару курдских операций, так сказать, на заре зарождения данной военизированной организации — мы гоняли в освобождённые от ИГИЛ* города Эль-Хол и Аш-Шаддади. И там даже через три месяца (таков был интервал между поездками на курдские фронты) наблюдался прогресс организационный и технологический, который без инструкторов США просто-напросто сложно представить.

Если в Эль-Холе это были разрозненные полудикие отряды курдского ополчения, смешанного с бывшими террористами из «Ахрар-аш-Шама», которые представляли местные арабские племена — плохо и даже в чём-то наивно вооружённые и в условных кедах на ногах, — то спустя довольно короткий срок, уже при штурме Аш-Шаддади, я увидел куда более заряженных бойцов в ботинках Lowa с винтовками М-16.

Конечно, обывателю, который в сирийской географии не силён и не слишком детально следит за ближневосточными раскладами, легко поверить в фейковый вброс про то, что американских чевэкашников жёстко разбомбили в Восточной Гуте. Для многих Сирия — просто огромный и абстрактный кусок пустыни, наводнённый ордами боевиков, промеж которых то и дело снуют коварные янки.

Всё это, конечно, правда, но только отчасти, и огромное значение играет, во-первых, то, о каком регионе Сирии мы говорим. Как я уже писал выше, американское присутствие очевидно в самых многообразных формах на севере страны. Всё-таки именно там основные залежи нефти и газа, то есть тех ресурсов, которые больше всего интересуют США. Интересы на юге Сирии у Вашингтона менее прикладные, их скорее можно назвать политическими — и тут американцы, как правило, не действуют напрямую.

Потому что одно дело загребать нефтяной жар руками светских и продвинутых курдов, и совсем другое — обстреливать мирный Дамаск руками отъявленных исламистов, открыто работающих под вывеской «Аль-Каиды»* и прямым её покровительством.

Всё-таки, когда тебя ловят за руку за сотрудничество с одним из твоих как бы самых официальных врагов, — сомнительное удовольствие для электората с активной гражданской позицией.

Ну представьте себе все заголовки «любящих» Трампа изданий в духе: «Трамп отправил американских солдат на помощь «Аль-Каиде» или «Американские солдаты погибли, спасая агентов «Аль-Каиды». Ну вы поняли: вони будет по самые тысячи репостов, репутационные риски выше бонусов.

А под «поймать за руку» я, конечно, имею в виду тела или, если хотите, трупы американских чевэкашников или спецназеров. Когда речь идёт о блокированной группировке, зафиксировать такие нюансы не составляет большого труда. Асадовские бойцы, знай они, что там есть америкосы, из кожи бы вон вылезли, но доказательства военного присутствия США в Аль-Гуте достали бы. Эта карта из тех козырей, что в рукаве не прячут.

Ну и, конечно, главная причина того, почему под Дамаском нет ЧВК США, заключается как раз в отсутствии острой необходимости. Ведь в анклаве Гута и так работают наёмники (в данном случае формулировка актуальная) из Саудовской Аравии и Иордании. Речь идёт как об опытных штурмовиках, так и об инструкторах по подготовке укрепрайонов и оборонительной линии.

За пять лет исламисты на этом участке фронта создали такую систему укреплений, что Восточную Гуту даже при условии активной поддержки со стороны российских ВКС придётся зачищать едва ли не дольше, чем огромный Алеппо. Всеми военными процессами там по большей части руководят именно саудиты — ну, а вы знаете, с кем в тесном сотрудничестве работает Саудовская Аравия и чьи задания, пускай через посредников, выполняют инструкторы-саудиты в Аль-Гуте. Так что какой смысл американцам палиться?

В общем, если битва с американскими военными или чевэкашниками и состоится, то, вероятнее всего, на сирийском севере, либо в том случае, если к Дамаску подтянутся пресловутые СДС. В ближайшей перспективе это нереально, в дальнейшей — посмотрим: почему бы и нет?

Семён Пегов

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* запрещенная в РФ террористическая организация