Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 марта 2018
- 11:20 Праздник двоемыслия.
- 10:54 Операция Турции в Африне: последствия обстрелов.
- 10:37 Брифинг Центра по примирению враждующих сторон о ситуации в САР.
- 08:38 Россия предостерегла США от ударов по Сирии: обвинения в адрес Асада — не предлог для атаки.
- 05:30 Сирия: Смертоносная карусель — русский спецназ наводит Ми-28 на боевиков (ВИДЕО).
- 05:00 Массовое уничтожение бойцов американских ЧВК в Сирии — правда или вымысел?.
- 04:15 Сирия: Жестокие китайские террористы помогли «Аль-Каиде» отбить 4 города (ФОТО).
- Вчера 21:41 Новая версия и кадры ударов ВВС США по бойцам ЧВК и шиитам в Сирии (ВИДЕО).
Праздник двоемыслия
В дополнение к прохладным рассказам Вотела про иранскую угрозу https://colonelcassad.livejournal.com/4023486.html, перевод тех частей доклада http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20180227/106870/HHRG-115-AS00-Wstate-VotelJ-20180227.pdf, которые касаются России. Там прекрасно все.
"Присутствие России в Сирии сделало Москву долгосрочным игроком в этом регионе. Кремль использует конфликт в Сирии для тестирования нового вооружения и тактики, зачастую не заботясь о сопутствующем ущербе и жертвах среди гражданского населения.
NB! То ли дело США, жители Ракки и Манбиджа не дадут соврать.
Наращивание числа российских ракетных систем "земля-воздух" в регионе угрожает нашим операциям и способности доминировать в воздушном пространстве.
NB! Они смеют мешать доминировать США в воздушном пространстве Сирии, куда США никто не приглашал. Негодяи!
На дипломатическом фронте Москва играет роль поджигателя и пожарного — подпитывает конфликт в Сирии между правительственным режимом, YPG (курдские Отряды народной самообороны) и Турцией, а затем претендует на роль арбитра для разрешения спора.
NB! Вот как – это не США вооружают YPG против Асада и Эрдогана фактически оккупировав часть территории Сирии, а Россия подпитывает конфликт между YPG, Асадом и Эрдоганом. Может не поставлять оружие курдам, чтобы не было поводов для конфликта? Фигня какая-то.
Москва продолжает выступать за альтернативные дипломатические инициативы по Сирии и Афганистану, пытаясь подорвать роль ООН и ограничить расширение американского влияния. Тот факт, что Россия настаивает на сепаратном сирийском политическом мирном процессе в Астане и Сочи, отвлекает от переговоров ООН в Женеве, проходящих с одобрения международного сообщества.
NB! Как они посмели не посоветоваться с международным сообществом, величина успехов которого в женевских переговорах находилась на уровне абсолютного нуля. Как они вообще удумали, что можно обсуждать будущее Сирии без США, которые являются лучшими друзьями сирийского, а также ливийского, иракского и целого ряда других народов.
В Афганистане Москва преувеличивала присутствие угрозы со стороны ИГИЛ.
NB! А то, что обычные банды джихадистов основали деятельный вилаят и продолжают расширять контролируемую территорию, это мелочу не заслуживающие внимания. Точно также безосновательно преувеличивали влияние оккупации Афганистана на рост производства героина в этой "свободной и демократической" (благодаря США) стране.
В то время как коалиция и афганцы являются единственными силами, которые активно борются с "Исламским государством", Россия использовала привычные пропагандистские методы для того, чтобы объяснить присутствие ИГИЛ ошибками со стороны США и НАТО.
NB! А то, что "Талибан" воюет с ИГИЛ, это не дает ему право попасть под определение "единственные силы". Ну а если говорить об ошибках, то скорее наоборот, США обвиняют в умышленном потворстве ИГИЛ, а не в ошибках. Плохо генерал Вотел российскую нашу пропаганду, надо работать над собой.
В то же время Россия пытается развивать многогранные связи с Ираном.
NB! Как посмели! Нельзя развивать многогранные связи с Ираном. Потому что потому.
Хотя Москва и Тегеран являются историческими оппонентами, все же они имеют общие региональные интересы, среди которых — вытеснение США из региона. Вместе с Ираном Россия нацелена на укрепление жестокого сирийского режима, ограничение военного влияния США в Ираке и Афганистане, а также разрушение давнего стратегического партнерства между США и Турцией.
NB! Нельзя США вытеснять. Гегемон не согласен мирно вытесняться. Ишь чего удумали.
Россия также оказывает значительное влияние в Центральной Азии, где страны бывшего Советского Союза в той или иной степени полагаются на РФ из желания обеспечить свои потребности в сфере экономики и безопасности.
NB! А надо было полагаться на США. На самом деле нет.
И это проблема, потому что российские усилия грозят ограничить возможности участия США, а также могут дать Москве дополнительные рычаги влияния: в частности, силы НАТО, развернутые в Афганистане, зависят от центральноазиатских партнеров в вопросах материально-технической поддержки.
NB! Может быть надо начать с прекращения оккупации Афганистана? Да ну, бред какой-то.
С 2014 года Россия усилила активность на поприще Евразийской интеграции с тем, чтобы восстановить свое доминирующее влияние на периферии", — говорится во вводной части доклада.
NB! Как смеют эти негодники восстанавливать какое-то влияние, когда интеграция может быть только европейской.
"Коалиция" против России
"Вмешательство Коалиции и их региональных союзников в сирийский конфликт помешало Асаду вернуть основные территории на Севере страны, в то время как укрепившиеся по всей Сирии повстанцы продолжают оспаривать режим контроля.
NB! Вот так. Говорим "борьба с ИГИЛ", подразумеваем "мешаем Асаду восстанавливать контроль над страной".
Дипломатические усилия по созданию зон деэскалации были наиболее успешными на юго-западе Сирии — в связи со сделкой, заключенной между Россией, США и Иорданией.
NB! А то, что дипломатические усилия РФ привели к освобождению Алеппо, сдачи целой кучи различных анклавов и недавнему разгрому боевиков в восточном Идлибе, это все пропаганда. Это неправильные дипломатические усилия из-за которых Асад почему то не уходит. Хотя должен!!!
В то же время ведущиеся под патронажем России и Ирана переговоры в Астане были гораздо менее успешными, и российская бомбардировка Восточной Гуты — согласованной в Астане зоны деэскалации — ставит под вопрос искренность Москвы в обеспечении безопасности этих районов.
NB! А то что в резолюции СБ ООН разрешается продолжать операции против террористов, а также тот факт, что боевики сами не выпускают удерживаемых в заложниках сирийцев, это безусловная вина России и Ирана.
Некоторый успех — в основном под эгидой ООН — наблюдается в том, что касается гуманитарных вопросов.
NB! И даже ООН. Но только не Россия. Не может такого быть.
Однако нежелание сирийского режима оказывать гуманитарную помощь, вероятно, обусловлено намерением Асада использовать голод как оружие в войне.
NB! Праздник голодомора. Тот случай, когда уже даже стараться перестали. Кровавому Асаду уже мало хим.оружия, он хочет убивать голодом, но не уходить!!!
Отказ Асада от прямых переговоров с сирийской оппозицией и отказ Москвы принудить его к этому — свидетельство серьезных проблем, стоящих на пути к политическому урегулированию конфликта", — гласит доклад в части, посвященной российскому присутствию в Сирии.
NB! Переговоры представителей Асада с представителями оппозиции под покровительством Москвы в Астане и Сочи это отказ представителей Асада от прямых переговоров с представителями оппозиции.
http://newsader.com/43770-kreml-podzhigatel-i-pozharnyy-ispy/ – цинк
В общем, замечательный пример торжества логики Джорджа Оруэлла в западной военно-политической "мысли".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Операция Турции в Африне: последствия обстрелов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Брифинг Центра по примирению враждующих сторон о ситуации в САР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Россия предостерегла США от ударов по Сирии: обвинения в адрес Асада — не предлог для атаки
Россия предостерегает США от попытки использовать бездоказательные обвинения в химатаках как предлог для ударов по объектам властей Сирии.
Об этом сообщает российское посольство в США на своей странице в соцсети.
Дипмиссия заявила, что США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии.
«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счёт.
Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя „Белых касок” и других превдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешёвым фарсом, а не доказательствами», — говорится в сообщении.
«Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам», — заявляет российское посольство.
Читайте также: Новая версия и кадры ударов ВВС США по бойцам ЧВК и шиитам в Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Смертоносная карусель — русский спецназ наводит Ми-28 на боевиков (ВИДЕО)
Опубликованы кадры, на которых показана работа российских спецназовцев, наводящих и корректирующих огонь боевых вертолетов ВКС РФ, ведущих огонь по позициям террористов ИГИЛ.
Видео было снято несколько месяцев назад, когда Вооруженные силы России помогали Сирийским войскам ликвидировать анклав ИГИЛ в «Акербатском котле» на востоке провинции Хама.
На ролике ниже хорошо видно, как бойцы Сил спецопераций РФ ведут наблюдение с помощью специальных оптических приборов и передают по радио координаты для звена «Ночных охотников» Ми-28Н, которые проносятся над их головами и атакуют боевиков ИГИЛ* неуправляемыми авиационными ракетами.
«2, 2, 200, дальше 50»,
«Первый правее 200»,
«Первый, работай по разрывам второго», — говорит авианаводчик.
«Спасибо за работу», — в конце обращается к вертолетчикам спецназовец и «Ночные охотники» улетают.
Также на видео слышен автоматический огонь крупнокалиберных пулеметов, а рядом с российскими спецназовцами находятся военнослужащие САА.
Совместная работа ударных Ми-28 и Сил специальных операций является примером успешного взаимодействия разных родов войск, облегчающая проведение наступательных операций.
Читайте также: Ми-28 и Ми-35 в бою: Разъяренные осы ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ на пути к Дейр Зор (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Массовое уничтожение бойцов американских ЧВК в Сирии — правда или вымысел?
На текущей неделе в интернетах глумятся над гибелью под Дамаском чуть ли не тысячи американских чевэкашников. Якобы «солдаты удачи» из США находятся под массированными бомбёжками авиации в псевдооппозиционном (а на самом деле, подавляюще исламистском) анклаве Восточная Гута.
Я не стану говорить, что американских ЧВК в Сирии нет. Спецназеров без определённых знаков отличия, но с характерным североамериканским акцентом наши и сирийские военные засекали на фронтах Алеппо и Дейр эз-Зора. Они также засветились в провинции Хасака, где активно помогали курдам создавать группировку «Сирийские демократические силы».
Мне самому доводилось сопровождать пару курдских операций, так сказать, на заре зарождения данной военизированной организации — мы гоняли в освобождённые от ИГИЛ* города Эль-Хол и Аш-Шаддади. И там даже через три месяца (таков был интервал между поездками на курдские фронты) наблюдался прогресс организационный и технологический, который без инструкторов США просто-напросто сложно представить.
Если в Эль-Холе это были разрозненные полудикие отряды курдского ополчения, смешанного с бывшими террористами из «Ахрар-аш-Шама», которые представляли местные арабские племена — плохо и даже в чём-то наивно вооружённые и в условных кедах на ногах, — то спустя довольно короткий срок, уже при штурме Аш-Шаддади, я увидел куда более заряженных бойцов в ботинках Lowa с винтовками М-16.
Конечно, обывателю, который в сирийской географии не силён и не слишком детально следит за ближневосточными раскладами, легко поверить в фейковый вброс про то, что американских чевэкашников жёстко разбомбили в Восточной Гуте. Для многих Сирия — просто огромный и абстрактный кусок пустыни, наводнённый ордами боевиков, промеж которых то и дело снуют коварные янки.
Всё это, конечно, правда, но только отчасти, и огромное значение играет, во-первых, то, о каком регионе Сирии мы говорим. Как я уже писал выше, американское присутствие очевидно в самых многообразных формах на севере страны. Всё-таки именно там основные залежи нефти и газа, то есть тех ресурсов, которые больше всего интересуют США. Интересы на юге Сирии у Вашингтона менее прикладные, их скорее можно назвать политическими — и тут американцы, как правило, не действуют напрямую.
Потому что одно дело загребать нефтяной жар руками светских и продвинутых курдов, и совсем другое — обстреливать мирный Дамаск руками отъявленных исламистов, открыто работающих под вывеской «Аль-Каиды»* и прямым её покровительством.
Всё-таки, когда тебя ловят за руку за сотрудничество с одним из твоих как бы самых официальных врагов, — сомнительное удовольствие для электората с активной гражданской позицией.
Ну представьте себе все заголовки «любящих» Трампа изданий в духе: «Трамп отправил американских солдат на помощь «Аль-Каиде» или «Американские солдаты погибли, спасая агентов «Аль-Каиды». Ну вы поняли: вони будет по самые тысячи репостов, репутационные риски выше бонусов.
А под «поймать за руку» я, конечно, имею в виду тела или, если хотите, трупы американских чевэкашников или спецназеров. Когда речь идёт о блокированной группировке, зафиксировать такие нюансы не составляет большого труда. Асадовские бойцы, знай они, что там есть америкосы, из кожи бы вон вылезли, но доказательства военного присутствия США в Аль-Гуте достали бы. Эта карта из тех козырей, что в рукаве не прячут.
Ну и, конечно, главная причина того, почему под Дамаском нет ЧВК США, заключается как раз в отсутствии острой необходимости. Ведь в анклаве Гута и так работают наёмники (в данном случае формулировка актуальная) из Саудовской Аравии и Иордании. Речь идёт как об опытных штурмовиках, так и об инструкторах по подготовке укрепрайонов и оборонительной линии.
За пять лет исламисты на этом участке фронта создали такую систему укреплений, что Восточную Гуту даже при условии активной поддержки со стороны российских ВКС придётся зачищать едва ли не дольше, чем огромный Алеппо. Всеми военными процессами там по большей части руководят именно саудиты — ну, а вы знаете, с кем в тесном сотрудничестве работает Саудовская Аравия и чьи задания, пускай через посредников, выполняют инструкторы-саудиты в Аль-Гуте. Так что какой смысл американцам палиться?
В общем, если битва с американскими военными или чевэкашниками и состоится, то, вероятнее всего, на сирийском севере, либо в том случае, если к Дамаску подтянутся пресловутые СДС. В ближайшей перспективе это нереально, в дальнейшей — посмотрим: почему бы и нет?
Семён Пегов
Читайте также: Новая версия и кадры ударов ВВС США по бойцам ЧВК и шиитам в Сирии (ВИДЕО)
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Жестокие китайские террористы помогли «Аль-Каиде» отбить 4 города (ФОТО)
Жестокая война между крупнейшими группировками джихадистов в северной Сирии обещает стать еще более кровавой, поскольку ультрадикальная «Туркестанская исламская партия» недавно присоединилась к этой бойне в провинциях Идлиб и Алеппо.
Жестокие китайские террористы (уйгуры-сунниты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) выступили на стороне связанной с «Аль-Каидой» группировки «Хайят-Тахрир аш-Шам» в масштабном контрнаступлении против недавно сформированного альянса исламистов под названием «Джебхат Тахрир Сурия» («Нуреддин аз-Зинки» и «Ахрар аш-Шам»).
Трехдневное контрнаступление позволило боевикам «Нусры»* — ХТШ и их союзникам уйгурам вернуть 4 города, ранее потерянных в боях с бандами «Джебхат Тахрир Сурия»: Мааррат Мисрин, Кафар Яхмуль, Зардана и Рам Хамдан, сообщает арабское агентство AMN.
Читайте подробнее: Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (+ВИДЕО, КАРТА)
Члены «Хайят-Тахрир аш-Шам» также утверждают, что они захватили танк, 3 пикапа, оружие и боеприпасы в процессе возвращения вышеупомянутых городов.
Ниже приведена фотография, показывающая танк ХТШ внутри Мааррат Мисрина после изгнания враждебных «Джебхат ан-Нусре» боевиков из конкурирующих банд ДТС.
Справка РВ
«Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ) или «Туркестанская исламская партия» — это крупная уйгурская террористическая группировка, ставящая перед собой цель создать независимое исламско-шариатское государство в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) и обратить весь китайский народ в ислам.
Эту НВФ называют также «Аль-Каида» в Китае.
В настоящее время ИДВТ взяло на себя ответственность более чем за 200 террористических актов в Китае, в результате которых были убиты около 200 человек и свыше 440 получили ранения разной степени тяжести.
Читайте также: Сирия: китайский спецназ «Ночные тигры» прибыл в район базы ВМФ России в Тартусе
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новая версия и кадры ударов ВВС США по бойцам ЧВК и шиитам в Сирии (ВИДЕО)
Появились новые кадры авиаударов ВВС США и последствий боя, произошедшего 7-го февраля в провинции Дейр эз-Зор, также опубликована новая версия этих событий. Об этом сообщает телеграм-канал Directorate4.
По информации новостного агентства «Euphrates Post», подразделения «Фатимиюн» и «Зайнабиюн» (афганские и пакистанские шиитские военизированные формирования, воюющие на стороне Сирийской армии и содержащиеся Ираном) предприняли попытку переправиться на восточный берег реки Евфрат в районе населённого пункта Мухассан, но были атакованы авиацией коалиции США.
Затем они отступили к аэродрому (судя по всему, имеется в виду авиабаза у города Дейр эз-Зор) и оттуда попытались перейти на другой берег реки по понтонному мосту, воздвигнутому российскими военными инженерами.
Утверждается, что целью наступления было некое газовое месторождение, расположенное между месторождениями Конеко и Умар. Этим месторождением является Джафра. По словам агентства, бомбардировки позиций «Фатимиюн» и «Зайнабиюн» продолжались три дня. В первый день были убиты 80 человек, во второй — 70. На третий день была предпринята попытка захватить месторождение Джафра, в результате чего погибли еще 20 человек.
Со ссылкой на источники в Дейр эз-Зоре говорится, что это была спланированная Ираном операция по установлению контроля за нефтяными месторождениями в провинции. Об участии в этой операции сирийских или российских частей ничего не говорится.
От редакции РВ: ранее Пентагон официально заявил, что кадры с авиаударом по танку Т-72 сняты в этом же районе, но не 7-го февраля, а через несколько дней.
Как сообщалось, отдельно стоящая бронемашина вела систематические обстрелы позиций Сирийских демократических сил, на которых находились военные инструкторы НАТО.
На видео ниже в том числе присутствует именно этот момент с уничтожением Т-72, который выдаётся за фрагмент боестолкновения с участием ЧВК от 7 февраля 2018 г.
Читайте также: «Список Вагнера» — вся правда об опубликованных данных «пропавших без вести сотрудников российской ЧВК» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su