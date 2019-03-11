Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира

Поэтому в верхах было принято мудрое решение увеличить число китаистов. Вот и я, закончив спецшколу с английским языком, попал на китайский язык в Военный институт иностранных языков. Там я и учился китайщине. Потом 17 лет прожил в Китае: 11 лет я проработал в посольстве, три командировки, а оставшееся время был в бизнесе.

Выбрал Китай для специализации потому, что в марте 1969 года сначала вокруг острова Даманский на реке Уссури, а потом осенью в районе Жаланашколь китайцы устроили вооруженный пограничный конфликт. Обстановка на Востоке обострилась. Выпускников с китайским языком было мало.

– Я вышел из стен Военного института иностранных языков Красной армии, где пять лет изучал китайский язык и полет пули. Началась война на Ближнем Востоке, пришлось кого-то сажать в экипажи. А второй язык у меня был английский. Для радиообмена заставили выучить 200 слов, посадили в экипажи и полетели.

– Вы участвовали в арабо-израильской войне 1973 года, а после работали в Китае. Почему выбор пал именно на Китай?

Кто определяет судьбы мира? О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин говорят за кулисами? При чем здесь Крым, Горный Бадахшан и террористы на границе Туркмении?

– Каким Вы видите новый мировой порядок? Например, Генри Киссинджер рисует картину «Большой двойки» (G2) – союза США и Китая в XXI веке…

– Новый мировой порядок игроками «большой игры» видится по-разному. Картина мира у Ватикана одна, у китайцев – другая, у Нового Вавилона в Нью-Йорке – третья, у Нового Иерусалима – четвертая, у мира Ислама – пятая.

Формула G2 была засвечена в нашей пропаганде, а потом ее заслонили легендой прикрытия, что ее якобы не существует. Реально китайско-американский сговор существует с января 1979 года. Этот сговор был на 40 лет (с пролонгацией каждые 20 лет), и в январе 2019 года соглашение о конструктивном сотрудничестве, которое имеет свои скрытые «протоколы Молотова – Риббентропа», подошло к концу.



Поэтому 27−28 февраля во вьетнамском Дананге должен был состояться новый китайско-американский сговор. Я про встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

– О чем Трамп и Си могут сговариваться в Дананге?

– Сговариваться будут о том, как делить мир. В нашем телевизоре сказали, что Трамп и Ким Чен Ын встречаются в Ханое. А в Дананге было объявлено об отдельной встрече Трампа и Си. Просто российские СМИ плохо следят за повесткой на иностранных языках. Так часто бывает.

Например, мало кто сообщал в свое время, что Си встречался с Обамой в усадьбе Санни-лэнд (июнь 2013 года), а потом встречался с Трампом в Мар-а-Лаго (апрель 2017 года). Объявляли же только после саммитов.

– В рамках нового дележа мира какую роль будет играть единая Корея?

– Дело в том, что наши «умники» не знают закона перемен. Его никто не преподает, нельзя прочитать про этот закон в энциклопедии. А китайские даосы его знают, и я его знаю. По закону перемен север всегда одолевает юг. Это космическая константа. Можно рассказывать все что угодно, приводить любые обоснования, но небо обмануть нельзя.

Например, в войне Севера и Юга в США победил Север. Во Вьетнамской войне победил север. В гражданской войне на территории Йемена победил север, который сейчас тоже одержит верх. И в Корее тоже победит Северная Корея. Это знают каббалисты и китайские даосы. Спросите наших «умников», они ведь этого не знают.

Объединение Корейского полуострова состоится на условиях КНДР. Таков план глобализма.

– Вы утверждаете, что новый мировой порядок как семья народов, я Вас цитирую, «будет строиться Россией вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая». У США и КНР есть соглашения на уровне генштабов, имеются форматы высоких консультаций в экономике и дипломатии, чего нет у России и КНР. Во всяком случае, я этого не вижу в публичном пространстве. Тогда, как возможно то, о чем Вы говорите?

– Рассказ о том, что у кого-то имеются какие-то соглашения, кто куда ездил с визитом – частности, аналитика, которая не выводит на картину. Более того, все эти генералы и министры тоже ничего не знают. Их втемную разыгрывают. Вы думаете, что Сергей Лавров знает, какая ведется игра? Не знает. И Валерий Герасимов тоже не знает. Почему? Потому что у нас нет орденской разведки как системы.

– А у кого она сейчас существует?

– Орденская разведка была в Советском Союзе. У И.В. Сталина она была – партийная разведка. Самая древняя разведка в мире – это Union Sancta у Ватикана. Это разведки духовных и масонских орденов, клубов. Была ещё у нас разведка Коминтерна.

– ГРУ и СВР не унаследовали традиции Коминтерна?

– Что такое ГРУ и СВР? Это совсем не орденские разведки, а регулярные разведки. Они даже представления не имеют, о чем речь идёт. Там некому это знать. Да им и запрещено заниматься подобными вещами. Вот была партийная разведка – все докладывали туда. Обратите внимание на Русскую православную церковь. У нее не то что разведки нет. У РПЦ даже контрразведки нет. Поэтому и упустили на глазах Украину. Ну как так!

– Не только же они упустили… Другие службы тоже проморгали.

– Какое дело другим разведкам до клира и мира, за что они молятся? Военная разведка – это цели для поражения, куда стрелять, прицелиться, если у тебя есть ружье. А политическая разведка занимается противником, его связями. Всё. Больше им ничего не надо.

– Кто был в советское время неформальным лидером партийной разведки?

– Партийная разведка замыкалась на Сталина. Это его была разведка. Они сидели в ЦК. Последним лидером при Советской власти был кандидат в члены Политбюро Василий Кузнецов (1901-1990). Хотя думают, что это был Пономарёв. Нет, это был Кузнецов. Потом ее не стало.

– Вернемся к Китаю и новому мировому порядку… Каковы его планы?

– На XVIII съезде ЦК КПК Си Цзиньпин впервые объявил о строительстве «сообщества единой судьбы» для всего человечества. Услышали это только в Давосе в 2017 году, когда Си сказал уже под английский перевод для «умников». Так выглядит глобализм по-китайски. Например, глобализм по-мусульмански – это халифат.

А чтобы у России появился собственный глобальный проект, ей нужна субъектность. Что такое субъектность? Это когда говорят: «Я сам. У меня собственная концептуальная база, ни у кого не списанная». Это способность самому оценить противников, представить свою картину мира. После этого те, которые обладают уровнем орденской разведки, сделают «приседания» и скажут: «Да, мы поняли, что Вы знаете».

В качестве проекта субъектности небополитика заявила семью народов – наследников единого государства Чингисхана и социалистического лагеря Сталина.

– Что такое «небополитика»?

– Чтобы ответить на вопрос, надо сперва несколько слов сказать про геополитику. Теорию геополитики придумали англосаксы. В английской версии это Макиндер, а в саксонской – Хаусхофер. Геополитика – это доктрина пространства. На геополитике был построен Третий рейх.

Как известно, Нюрнбергский процесс осудил нацистских преступников, дал юридическое определение, что геополитика – нацистская идеология. Геополитика – это кровь и почва. К сожалению, у нас на каждом углу льется песнь о геополитике… И никто не понимает значение данного понятия. Почва – географическое положение, рельеф, местные предметы, климат. А кровь – то, чем англичанин отличается от индуса.

Небополитика – доктрина времени и духа. Ни у кого данная концепция не списана. Никакого индекса цитирования у нас нет. Правда, мы ссылаемся на Священное писание, в основном на библейскую часть. Ну иногда на Коран. Это авраамическая часть. В основном же приходится говорить о китайщине, а китайщину никто не знает. Китаеведение у нас было специально разгромлено, поэтому сейчас и спросить не у кого.

– Как Россия в ее ослабленном состоянии может построить что-то на плечах Китая?

– Небополитики выдвинули лозунг «Новый мировой порядок, где Россия – игрок в большой игре, должен строиться вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая». Эта фраза противоречит формуле Бжезинского «Новый мировой порядок будет строиться против России, за счет России и на обломках России».

Как понять «вместе с Китаем»: это – повторяя социалистический лагерь Сталина, повторяя единое государство Чингисхана. Это опыт, который опирается на азиатский способ производства. Он противоположен капитализму в главном смысле капитализации.

«На плечах Китая» надо понимать следующим образом: Китай ведет наступление в соответствии со своим проектом «сообщество единой судьбы человечества», внутри него находится «китайская мечта». А внутри «мечты» – стратегия «Новый шелковый путь». Фронт у китайцев развернут в сторону Тихого океана. В качестве оппонента данный фронт имеет США.

Китаю нужен стратегический тыл, где находятся запасы сырья, конструкторская база. На тыл можно опереться, туда можно отойти, когда фронт будет трещать и сгибаться. Это то, что никогда не сдают. На фронте, когда осуществляется отход, можно что-то сдать. А тыл никогда не сдают. Россия – стратегический тыл, там, где Китай спина к спине.

Однако в настоящее время фронтом Россия развернута на запад. Так было всегда: поляки, шведы, Наполеон, Гитлер – все пришли с запада. Якобы фронт у нас на Украине и в Прибалтике. Хотя реальный фронт для России – это юг, где мир Ислама.

Западный фронт – ерунда, растаскивание внимания на второстепенные и ложные цели. Ничего там опасного нет и не будет. Тем не менее наш Генеральный штаб в эту засаду очередной раз попал: развертывание армий идет на западе, эти ракеты… Как будем воевать на юге, где ничего нет?

Говорят про сирийскую викторию. А сухопутный театр кто держит? Сирийская армия там сидит на опорных пунктах. Мы же только летаем. Ну Силы специальных операций выскочили, где-то что-то сделали. Дальше что? Войск нет. Какая-то у нас армия стоит в Поволжье…

– К Поволжью ещё вернемся. Сперва об Украине. Что она значит для Китая?

– Идею опереться на Китай подбрасывал я. У меня есть текст очень давний, еще до того как это начали воплощать в жизнь. А куда идёт «Новый шелковый путь»? Он идет на Украину. Идея была связана с Крымом. В Крыму нет глубоководного порта под большой хаб, который надо было создавать.

План морского «Шелкового пути» идет от Суэцкого канала, разделяясь на два канала. Один направляется на Грецию, в Пирей – там китайцы выкупили весь порт. Второй рукав через проливы идет на Украину, оттуда направляется в Белоруссию и дальше в Европу.

Расчет был на 40 млн тонн грузооборота в год. Китайцы одновременно брали в аренду до 3 млн гектаров чернозема. При этом зерна и мяса они собирались вывозить с Украины 10 млн тонн в год. У китайцев просто нет возможности наращивать пахотную землю у себя, а народ живет все лучше, питается все сытнее. Поэтому Украина должна была стать житницей Китая. Она и станет житницей. 1,5 млрд покупателей живут в Китае.

Кстати, в отдаленных сельских и горных районах китайцы до сих пор недоедают. Все, что китайцы могли снять с действующих сельхозугодий, они уже сняли…

Что такое 40 млн тонн грузооборота? Это же не гаджеты, не чипы, не тапочки и тряпочки. Это уголь, руда, металлы, зерно, нефть. То есть сырье, топливо, металлургия и большая химия. Под это и хотели делать хаб. Теперь и не надо его делать. И так все будет хорошо.

Януковичу просто ума не хватило. Нельзя сидеть на трех стульях. На двух-то трудно сидеть… Только начался Майдан, Янукович сразу укатил в Пекин, где подписал соглашения, по которым Украина уходила под Китай. Можно ли было это вытерпеть? (Улыбается. – EADaily.) Убить хотели Януковича злобные бандеровцы. А бандеровцы вообще знали, что делают? Ничего не понимали, они находились в своих националистических мотивациях… Глобальную задачу бандеровцы, разумеется, не знали.

История с Крымом давняя. Когда американцы шли на ленд-лиз, который был обсчитан в золоте, залогом под то, что будет выплачено в долг, стали ценные бумаги на земли Крыма. Эти бумаги были у Рузвельта, Гопкинса…

Потом произошло интереснейшее событие – Косыгин и Джонсон встретились в июне 1967 года в Глассборо (штат Нью-Джерси), где договорились о том, что американцы прощают долги по ленд-лизу. Возникает вопрос: на каких условиях отказались взыскивать этот долг в золоте?

– СССР же платил США по ленд-лизу в золоте до начала 1970-х…

– Платить-то платили, но не все заплатили в итоге.

– Итак, с одной стороны, Украина. А с другой – колонизация Китаем постсоветской Средней Азии. В частности, Пекин получил владения в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Юридически это еще не база, но там есть китайские военные. Если КНР предъявляет Таджикистану территориальные претензии, то где гарантии, что китайцы не предъявят России аналогичные претензии?

– Сперва надо понять, зачем китайцам нужен Горный Бадахшан. Посмотрите на карту, там высота 7 тысяч метров. Там ничего не растет, ничего нет. Это же сакральность! Я имею в виду тарикаты и другие орденские структуры. Надо контролировать некоторые точки. Такими точками являются Крым и Горный Бадахшан в том числе…

Я напоминаю: в Крыму чернозема нет, более того, там воды нет, поливать нечем. Речь не идет о геополитических радостях от сырья и топлива.

– Предъявят китайцы России территориальные претензии?

– В мае 1989 года были нормализованы советско-китайские отношения. Тогда в Пекин приехал Горбачев, решив вопрос с территориальными претензиями. Было провозглашено, что у Китая к СССР (а теперь уже и к России) территориальных претензий нет. Однако это не значит, что у КНР нет к нам «справедливых требований».

Наши «умники» гарвардской выучки думают, что раз территориальных претензий нет, значит – все хорошо. В китайском языке «территориальные претензии» и «справедливые требования» имеют разные смыслы и разные иероглифы. Китайцы думают иероглифами. Поэтому «справедливые требования» они предъявят, тут даже думать нечего.

– Что могут потребовать, например?

– «Справедливые требования» относятся к тому, что романовская (царская) Россия, воспользовавшись слабостью Китая, изгибала границу, отхватила Приморье на фоне поражения китайцев в Опиумной войне. Требования можно предъявить по множеству договоров, которые китайцы считают несправедливыми.

Интересен ход китайской мысли. Когда англичане, французы, немцы и наши соотечественники подавили Боксерское восстание против колониализма, императрица Цыси спряталась. Министр иностранных дел Китая, дедушка старенький, подписывая документы, ответил англичанину на унизительный упрёк: «Давайте вернемся к этому вопросу через 100 лет». (Смеется. – EADaily.) Вот они и вернулись к этому вопросу в 2002 году.

– Это когда они получили в Хабаровском крае пограничную территорию?

– Да, тогда наше Богом хранимое Отечество удовлетворило три серьезных требования. Со всех экранов пели: «Не было лучше отношений, чем сейчас». Это же неправда. Отношения Сталина и Мао были лучше, чем сейчас. Но это были отношения между СССР и Китаем.

Поэтому, когда китайцы говорят, что между Россией и Китаем не было лучше отношений, они не врут: нельзя сказать, что отношения царской России и Китая были лучше, чем отношения новой либеральной России и Китая. Хотя отношения времен Хрущева и Брежнева были плохими – инциденты на острове Даманский, например.

Кстати, столкновения на Даманском – инициатива исключительно КНР. Таким образом они становились самостоятельным игроком, отсоединялись от СССР. Им ничего не нужно было захватывать. Задача состояла в том, чтобы размежеваться с Советским Союзом.

Как произошла нормализация? Китайцы выдвинули три требования в 1989 году. Границу закончили делить позже, но решения-то были приняты при Горбачеве.

Три требования: отведите войска от границы, выведите Советскую армию из Монголии, выведите вьетнамские войска из Камбоджи и сами отвалите из Афганистана. Они были выполнены. Капитуляция на Мальте состоялась 2 декабря 1989 года, а нормализация с Китаем была еще 17 мая того же года, после которой в июне произошли события на площади Тяньаньмэнь.

– «Новый шелковый путь» для России – шанс или проклятье?

– Россия к «Шелковому пути» отношения не имеет. Все, что рассказывают в телевизоре, – легенда прикрытия. Если бы Россия входила в проект, она получила бы китайские кредиты. Россия их не получила и не будет получать до тех пор, пока не станет игроком.

Никакого проклятия нет. Чтобы понять, почему Россия не входит в проект, достаточно посмотреть на разведывательные признаки. У китайцев мышление конкретно-символическое. Они прокалываются. Есть у китайцев альянс городов «Нового шелкового пути» – там нет ни одного российского города. Посмотрите и убедитесь.

– Означает ли это, что китайцы делают ставку на срединный коридор через Турцию?

– Экономический пояс «Нового шелкового пути» состоит из 16 стран. Речь идёт о 12 странах из мира Ислама, включая Турцию. И четыре православные страны – Грузия, Греция, Белоруссия и Украина.

Например, Казахстан получает от Китая большие деньги и 120 заводов, которые сейчас развертываются. Правда, на старых технологиях. Это то, что дымит и отравляет, – черная и цветная металлургия, большая химия, а также сельское хозяйство (главным образом – казахстанская пшеница). Таджикистан и Киргизия – большой проект по электроэнергетике, которая может пойти на Китай.

Киргизия – перевалочный пункт для контейнерной торговли, Черкизовский рынок из Москвы туда уехал.

А дальше у нас Узбекистан и Туркмения. Это газ. Ну Афганистан, Иран, Закавказье и Турция…

– Меня интересует железная дорога Иран – Ирак – Сирия, которая должна соединить Китай с Латакией. Возможна ли она с учётом нынешнего расклада в Сирии?

– Зачем она нужна? Что возить? Если груза нет, который надо возить по дороге, то все это – легенда прикрытия. Вот у нас рассказывают про высокоскоростную железную дорогу Москва – Казань. Ее никогда не будет, поскольку нет пассажиропотока. Никто в убыток строить железную дорогу не будет. Те четыре пары поездов, которые возят пассажиров по маршруту Москва – Казань, их хватает.

– Верите в предопределенность судьбы?

– Верующие должны усвоить первый псалом Давида из Псалтыря: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!»

Есть закон мироздания и есть сила неба. Ее невозможно никак под себя подстроить, а вот под волю неба можно подстроиться. Может ли человек изменить восходы и закаты солнца? Нет, человек не в состоянии остановить космические основания.

Ветер перемен от человека не зависит. Это закон мироздания, космическое основание. Судьбу не обманешь. Как у нас в народе говорят, кто должен быть повешен, тот не утонет [Вообще-то это поговорка американская, а не „наша”. - Прим. ss69100.], но если ты не должен быть повешен, то утонешь запросто. В этом смысле 2020 год будет переломным. Об этом свидетельствует код перемен.

– Есть данные, что США направили на север Афганистана до 40 тысяч боевиков. Означает ли это, что американцы взяли курс на дестабилизацию постсоветской Средней Азии?

– Может быть и так. Сколько их там, точно неизвестно, но то, что они там есть, сомнений не возникает. Речь не идёт о дестабилизации, речь идёт о создании повода для того, чтобы Россия и Китай объединились в «Новую орду». Для этого нужна непреодолимая сила – форс-мажор.

Наступление запрещенного (на территории РФ) ИГИЛ из Афганистана на север – в Туркмению, Казахстан, с выходом на Поволжье – та непреодолимая сила, которая заставит нашу либеральную Россию (которая не хочет) соединиться с Китаем в Орду. Западники же нам говорят, что это ужасно. Это страшный сон для друзей доллара США. Мол, мы – европейцы. Ну это «Україна – це Європа, а москали – це Орда».

Кстати, через реку Пяндж уже построили шесть мостов. В том районе, где горы. Чтобы не форсировать реку, а быстро двигаться. Причем это второстепенное направление для растаскивания внимания ОДКБ на широкий фронт.

Основной удар будет наноситься по направлению Герат – Мары, дальше на север вдоль Каспийского моря – на Гурьев (ныне Атырау). И после – в Поволжье. Там местность полупустынная и степная. Нет ни гор, ни естественных преград. Местность доступна для колесной техники без дорог. Поэтому разрозненные бандиты (тактические батальонные группы – примерно 300 человек) совершенно спокойно могут перейти границу и начать наступление.

Поскольку Туркменистан – не член ОДКБ и войск там нет, года три назад была проведена разведка боем. Батальонная тактическая группа (300 человек) зашла своим ходом на территорию Туркменистана примерно на 80 километров. Гурбангулы Бердымухамедов мобилизовал все, что можно, включая гаишников, таможенников и пожарников. Всех, у кого есть пистолеты. И они отработали такой вид боевых действий, как отход. Разведка боем показала, что никакого сопротивления нет.

Дальше разведка боем была проведена в Атырау (одновременно с Туркменистаном). Там, в Атырау, стоит казахстанский полк специального назначения. Бандиты захватили штаб полка, парк с техникой. Поняли, что сопротивления нет никакого, и рассеялись. Неизвестно откуда появились, неизвестно куда рассеялись.

Россия ничего не имеет там. Есть фронтовая авиация где-то и запрещенные ракеты средней и меньшей дальности. Сухопутные войска находятся в Самаре. Управление армии есть, а где эти полнокровные дивизии? Их нет.

К кому обратился в свое время сирийский президент Башар Асад? К Владимиру Путину, который выслал какие-то самолеты, «Калибры»… А в Средней Азии обратятся к Китаю, у которого по-прежнему массовая армия. У НОАК полнокровные дивизии.

Чем дивизия от бригады отличается? У нее есть тыл. Через три дня войны боеготовая бригада становится небоеспособной. Потому что она расстреляла боекомплект, сожгла горючее в баках и съела сухпаек.

То есть китайцы введут войска охраны тыла, что обеспечит порядок в Экономическом поясе «Шелкового пути». Кто им подыграет? Трамп подыграет Си. США надавят через безобразных террористов на границы, и республики немедленно направят запрос о помощи в Пекин.

Китайцы давным-давно отработали переброску сухопутных войск железнодорожным транспортом, переброску самолетов и непосредственную авиаподдержку с китайских аэродромов на казахстанские аэродромы.

Сделают сразу. И это наведет на «Шелковом пути» покой, поскольку китайский солдат может взять под охрану любой столб и объект инфраструктуры. А что будет делать Россия? Ну стрельнем пару раз под эгидой ОДКБ. Опыт сирийской виктории применим. А сухопутных войск-то нет…

– Признаком сговора являются и подряды основателя ЧВК «Блэквотер» Эрика Принса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в провинции Юньнань…

– Если открыть глаза, то все видно. Они в сговоре. О чем разговаривали Си и Обама в Санни-лэнде? Это же Киссинджер организовывал. О чем говорили Си и Трамп в Мар-а-Лаго? И здесь работал Киссинджер. Как наши СМИ оценили саммит Трампа и Си? Мол, приехал Си в усадьбу к Трампу и тут американцы стрельнули крылатыми ракетами… Ну это же сговор.

– Как в этом контексте рассматривать историю с «Хуавэй»?

– Ситуация реально имеет под собой вопросы размежевания. «Хуавэй» – это 5G. Трудно установить в киберпространстве разграничительные линии. Перед подписанием соглашения о конструктивном сотрудничестве новой эпохи обе стороны показывают свои аргументы. У США аргументы – силовые вещи. Речь идёт о размежевании. Надо просто договориться: вот это – ваше, а это – наше…

– У Китая есть возможность победить в торговой войне или он будет отступать?

– Китайцы побеждают в торговой войне.

– Они же зависят от американского рынка…

– Ни от чего китайцы не зависят. Они могут свои товары продать китайским рабочим и крестьянам. У китайцев рынок – 1,5 млрд человек.

– Рабочие и крестьяне купят высокотехнологичную продукцию?

– Выдать надо им соответствующие деньги, что и происходит.

– А как бесконечно выдавать?

– Сколько хотите… Это Америка привязана к Китаю. Ведь открытие рынка – двусторонняя вещь. Самый большой в мире средний класс находится в Китае, не в Америке. Китайцы сами это все купят. Раньше китайцы ездили на велосипедах, теперь пересаживаются на автомобили. Раньше ездили на поезде, теперь – на высокоскоростном поезде. Раньше на самолете летал командир полка и начальник уезда, теперь любой летает. Самое большое потребление роскоши – в Китае. Самый большой рынок антиквариата – в Китае.

– Перешеек Кра через Тайланд китайцы будут строить?

– Зачем? Это все из серии «железная дорога Москва – Казань». Не нужно этого делать. Китайцы уже построили базы в Джибути, Гвадаре… Дальше они развертывают шесть авианосных ударных групп, которые прикроют все необходимые проливы. Зачем искать альтернативу Малаккскому проливу, если Китай находится в сговоре с США (смеется. – EADaily).

– По Венесуэле американцы и китайцы договорятся? Имею в виду сговор в виде свержения Мадуро…

– Венесуэла находится далеко от Китая. Это задний двор США. Вопрос будет стоять следующим образом: Китай только должен показать силу. Они ее и показывают, чтобы убедить американцев сделать зачет. То есть китайцы отдают Венесуэлу, а взамен получают все, что выходит в Индийский океан, – Нигерию, например. США не мешают им качать нефть в Иране, Саудовской Аравии, Анголе. Разменяют как-то и все. Думаю, что они скоро договорятся и – до свидания, Мадуро.

Будут китайцы держать Мадуро до последнего, пока не договорятся с США. А что делают наши «мечтатели»? Говорят, что не будут вмешиваться. Отправили самолеты Ту-160… Кому они показали силу? Американцам зачем Ту-160 или «Калибры», если они гуманитарной помощью планируют взять Венесуэлу? Это и есть гибридная война, когда военные задачи решаются невоенными средствами.



Беседовал Саркис Цатурян