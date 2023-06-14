◽️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута.

◽️ В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

◽️ На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11-ти боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника.

В районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин.

В районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики, Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь» подразделениями российских войск подбито пять танков противника.

На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области.

Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское Донецкой народной республики успешно отражены две атаки противника.

В ходе боев потери украинских войск составили более 205-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

В районах населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкая Балка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области и Валерьяновка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 442 самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 9982 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10947 единиц специальной военной автомобильной техники.

