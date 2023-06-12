

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.



◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении.

В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

◽️ Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

◽️ В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики.

◽️ «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики.

◽️ В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.



На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

◽️ Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

◽️ В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ Также, в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой народной республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».

◽️ Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10905 единиц специальной военной автомобильной техники.