Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12 июня 2023 г.)
Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении.
В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
◽️ Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.
В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.
На Запорожском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
◽️ В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики.
◽️ «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики.
◽️ В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
◽️ Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
◽️ В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
◽️ За сутки уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.
В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
◽️ Также, в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой народной республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».
◽️ Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10905 единиц специальной военной автомобильной техники.
Две недели читаю тут сводку,- и ни слова про пленных. Как и на других ресурсах.