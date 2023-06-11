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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 июня 2023 г.)

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В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

◽️ В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники  1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики.

◽️ На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три «Leopard», 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

◽️ На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики.

«Южной» группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Вклинений в нашу оборону не допущено.

В ходе боев уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

◽️ В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-20.


◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

◽️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

◽️ Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Липовое Донецкой народной республики, Сладководное, Сладкая Балка Запорожской области, Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9900 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27313
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