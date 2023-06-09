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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 июня 2023 г.)

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Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены.

В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики.

◽️ На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.

◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

◽️ На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики.

«Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики. Вклинений в нашу оборону не допущено.

◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 410-ти украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.


◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

В районе города Дзержинск Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Огурцово, Ольшана Харьковской области, Житловка Луганской народной республики, Володино, Красногоровка Донецкой народной республики, Сладкая Балка Запорожской области, Братолюбовка, Песчаное и Васильевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10838 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27251
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