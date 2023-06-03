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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.06.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи.

◽️ В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

◽️ Также, в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования.

◽️ В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

◽️ В районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

◽️ В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Пилиповка Луганской народной республики, Дмитровка, Кирилловка Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27063
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