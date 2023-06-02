

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б».



◽️ На Донецком направлении наиболее активные действия «Южной» группировки войск велись в районе населенного пункта Авдеевка.

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

В ходе боев уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Павловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БпЛА.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

◽️ Кроме того, уничтожены двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка Луганской народной республики, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское Донецкой народной республики, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляй Поле Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.