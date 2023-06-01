Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.



На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики.

◽️ Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.



◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149-ти районах.

В районах населенных пунктов Северск Донецкой народной республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.



◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской народной республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 430 самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9352 танка и других боевых бронированных машин, 1105 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10587 единиц специальной военной автомобильной техники.

