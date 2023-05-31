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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.05.2023 г.)

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29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

◽️ На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

◽️ Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

◽️ На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка.

◽️ В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

◽️ За сутки на Донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Павловка, Владмировка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.


◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ. 

◽️ Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. 

◽️ Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман Луганской народной республики, Покровское и Старомайорское Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9345 танков и других боевых бронированных машин, 1103 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10574 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/26993
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