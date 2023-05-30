

⚠️ В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

Все назначенные объекты поражены.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

Уничтожено более 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.



◽️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10544 единицы специальной военной автомобильной техники.