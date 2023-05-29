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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (29.05.2023 г.)

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Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах.

◽️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены.

◽️ В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

◽️ В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
 


Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.

В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10527 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26945
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