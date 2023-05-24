

◽️ После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно.

⚠️ Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

◽️ Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

В течение суток на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

Кроме того, в районе населенных пунктов Славянск и Григоровка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Марфополь и Каменское Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили до 125-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и два автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

◽️ В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Терны, Кирилловка, Крапивницкое Донецкой народной республики, Золотаревка, Червоная Диброва, Новокраснянка, Змиевка Луганской народной республики, Цветковое Запорожской области и Рубановка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.

