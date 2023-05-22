

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр».

◽️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены.

◽️ В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.



На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено: до 270-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой народной республики, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

◽️ Также, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники.