Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (21.05.2023 г.)

18 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

◽️ На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск.

◽️ За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

Ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также, в районе населенного пункта Калинина Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

◽️ На Донецком направлении огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. 


◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области.

◽️ В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах.

В районе населенного пункта Желтое Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

В районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow».

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9251 танк и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10365 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26733
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru