

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев.

◽️ Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки потери противника составили до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк.

◽️ Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.



На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов.

◽️ Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ.

◽️ В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой народной республики.

◽️ Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

◽️ Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ В районе населенного пункта Ступочки Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.

◽️ В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.

◽️ В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

◽️ В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чубаревка, Инженерное, Работино Запорожской области, Великий Выселок, Неждановка Харьковской области, Донецк, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой народной республики, Червонопоповка, Новодружеск, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 427 самолетов, 233 вертолета, 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10267 единиц специальной военной автомобильной техники.