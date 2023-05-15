

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области.

◽️ В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно- разведывательных групп.

Потери противника на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики.

◽️ Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

За сутки потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

◽️ В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет «HARM», одна крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка Херсонской области, Горловка, Пески, Володино Донецкой народной республики, Кременная и Новокраснянка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9169 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4821 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10214 единиц специальной военной автомобильной техники.

