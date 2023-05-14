

◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

◽️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Тимковка, Берестовое, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск.

◽️ Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск.

◽️ Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

◽️ Отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил.

◽️ Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными.

◽️ Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем.

Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ.

◽️ В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

◽️ Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника.

◽️ В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

◽️ Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.

Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих.

В полосе ответственности 6-й дивизии отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.

◽️ В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.



За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач.

◽️ Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Никольское, Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Полтавка и Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населенного пункта Сладкое Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



◽️Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114-ти районах.



В районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Также, в районах населенных пунктов Красное Донецкой народной республики и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голая Пристань Херсонской области, Кирилловка, Спорное, Веселое, Ямполовка, Донецкой народной республики, Новоалександровка, Оборотновка Луганской народной республики, Петровка и Жовтневое Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 425 самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники.