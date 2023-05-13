

◽️ 12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.

◽️ В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожено более 285-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой народной республики, Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

В районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

В районе населенного пункта Новодмитровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также в районе города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок, Двуречное Харьковской области, Белогоровка, Кременная, Сватово Луганской народной республики, ВЕСЕЛОЕ Донецкой народной республики, Мировое, Пологи Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.