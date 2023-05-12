Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
◽️ Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.
◽️ Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики.
◽️ В течение ночи в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.
◽️ За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах.
◽️ За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.
◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.
На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95-ти километров. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.
◽️ Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.
На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.
◽️ Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
◽️ Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
◽️ Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.
◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики.
◽️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.
В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.
В районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
◽️ Также, в районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».
◽️ Кроме того, уничтожены 25-ти украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная Луганской народной республики, Белогоровка, Авдеевка, Часов Яр Донецкой народной республики, Каменское, Токмак, Пологи Запорожской области,Голая Пристань и Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 422 самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.
Рогов сообщил про вранье в докладах о ситуациях в зоне СВО: https://m-spb.tsargrad.tv/news/vranjo-v-dokladah-o-situacii-v-zone-svo-tragichnaja-realnost-no-i-jetu-problemu-mozhno-reshit_781839
Небывалый в практике случай. Объявлен набор резервистов летчиков. Для Украины столько не нужно. К чему тогда подготовка ? К тому что поляки конфисковали российскую собственность ? Не понятно.