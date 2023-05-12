

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.

◽️ Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики.

◽️ В течение ночи в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

◽️ За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.



В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах.

◽️ За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.



На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95-ти километров. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

◽️ Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.

◽️ Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.

◽️ Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

◽️ Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики.

◽️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

В районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

◽️ Также, в районе населенного пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

◽️ Кроме того, уничтожены 25-ти украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная Луганской народной республики, Белогоровка, Авдеевка, Часов Яр Донецкой народной республики, Каменское, Токмак, Пологи Запорожской области,Голая Пристань и Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 422 самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.