

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки составили до 125-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики.

За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

✈️ Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражена живая и сила и техника противника в районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123-х районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка Донецкой народной республики, Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 421 самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10124 единицы специальной военной автомобильной техники.