

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Старый Караван, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах.

◽️ Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 98 огневых задач.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки Донецкой народной республики и западной окраины города Артемовск.

За сутки уничтожено более 240-ка украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Водяное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Владимировка пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.

В районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также, в районе города Орехов Запорожской области поражён пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 420 самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.