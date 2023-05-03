

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области.

◽️ Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».



На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи.

◽️ За сутки на данном направлении потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

◽️ Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».



На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM.

◽️ Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово Луганской народной республики, Сергеевка, Волноваха, Васильевка Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.