

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города.

◽️ Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой народной республики.

За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача.

В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280-ти – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка Донецкой народной республики.

Потери противника на данных направлениях составили до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8920 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9882 единицы специальной военной автомобильной техники.