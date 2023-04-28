

Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Бондарное Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Новополь Донецкой народной республики и Чаривное Запорожской области.

Также в районе Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112-ти районах.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дробышево Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кирилловка, Кременец, Новоандреевка Донецкой народной республики, а также Переможное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 229 вертолетов, 3887 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8887 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9820 единиц специальной военной автомобильной техники.