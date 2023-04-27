

Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. За сутки в данном районе авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.

Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Также в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109-ти районах.

◽️ В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Кирилловка, Васильевка Донецкой народной республики, Луговское, Новое, Маячка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области, Корсунка Херсонской области и Кременная Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.