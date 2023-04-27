Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.04.2023 г.)
Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.
◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.
В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. За сутки в данном районе авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.
Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики.
Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
Также в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109-ти районах.
◽️ В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.
В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
◽️ Кроме того, сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Спорное, Кирилловка, Васильевка Донецкой народной республики, Луговское, Новое, Маячка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области, Корсунка Херсонской области и Кременная Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.