

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск.

Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.

В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Малая Токмачка Запорожской области и Пятихатки Херсонской области.

В районах населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки потери противника на данных направлениях составили до 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также в районах населенных пунктов Шевченко и Доброволье Донецкой народной республики уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также, за сутки уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка Донецкой народной республики, Червоноармейское, Грозовое Запорожской области, Обрывка, Казачьи Лагери, Пролетарка Херсонской области, Рубежное и Кременная Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.