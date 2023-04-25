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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (25.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ За сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск.

◽️ Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.

◽️ Ударами артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

◽️ За сутки потери противника на данном направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской народной республики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой народной республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25937
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