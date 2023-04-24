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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (24.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики,Терны и Серебрянка Донецкой народной республики.

◽️ Также в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск.

◽️ Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

◽️ За сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач.

◽️ В районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области.

◽️ В районах населенных пунктов Новоселка и Новомихайловка Донецкой народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражён командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

◽️ В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито тридцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области,Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная Луганской народной республики, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой народной республики, Шевченко, Ульяновка Запорожской области, Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8821 танк и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9721 единица специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/25902
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