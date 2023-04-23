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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (23.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

◽️ На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск.
Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи.

◽️ В районах населенных пунктов Григоровка и Калинина Донецкой народной республики оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение резервам противника.
В районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».


◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое Донецкой народной республики.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики уничтожена мобильная огневая группа ВСУ.

В районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

◽️ В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж». В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Валерьяновка Донецкой народной республики, Кременная, Рубежное Луганской народной республики и Таврийск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25876
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