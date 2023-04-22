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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (22.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено более 65-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск.

◽️ Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой народной республики.

Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Времевка Донецкой народной республики и Белогорье Запорожской области.


◽️ В районе населенного пункта Павловка Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Голиково, Рубежное Луганской народной республики, Ремовка Запорожской области и Старомлыновка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25856
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