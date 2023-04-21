

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

◽️ Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».



На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики,Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики.

◽️ Уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск.

◽️ Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики.

◽️ Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач.

◽️ За прошедшие сутки уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».



На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9650 единиц специальной военной автомобильной техники.