Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.04.2023 г.)

14 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики.

Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, артиллерия «Южной» группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470-ти украинских военнослужащих и наёмников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка и Шевченко Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой народной республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики, Кременная и Куземовка Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9631 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25810
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru