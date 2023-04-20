

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики.

Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, артиллерия «Южной» группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470-ти украинских военнослужащих и наёмников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка и Шевченко Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой народной республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики, Кременная и Куземовка Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9631 единица специальной военной автомобильной техники.