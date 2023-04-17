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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

◽️ Также, в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35-ти украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Акация».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск.

◽️ Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах.

◽️ Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи.

◽️ В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики.

◽️ Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка Донецкой народной республики,Загорное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б».

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой народной республики и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25731
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