

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка Луганской народной республики, Масютовка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.



◽️ На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

◽️ Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой народной республики. В течение суток авиацией в данном районе совершенно 6 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган».

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45-ти украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районах населенных пунктах Ямполовка Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка, Никольское и Терны Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.

