

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов ТИМКОВКА Харьковской области и СТЕЛЬМАХОВКА Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

◽️ В районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Богдановка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ.

◽️ В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено 6 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

◽️ Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

◽️ В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники.