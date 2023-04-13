Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.04.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
Потери противника составили более 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики.
Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.
Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.
◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск.
Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой народной республики.
✈️ За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач.
Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник Запорожской области.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица «Мста-Б».
Кроме того, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны.
◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное Луганской народной республики, Кирилловка и Волноваха Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.