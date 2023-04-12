Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.04.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики.
◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США.
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.
◽️ На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики.
За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе и Орехов Запорожской области.
◽️ Также в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
В районах населенных пунктов Павловка и Новоселка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. За сутки на данных направлениях уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
◽️ Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российская сторона запросила разъяснений у армянской в связи с совместными учениями Армении и НАТО, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Реакция России последует после получения ответа, передает ТАСС.
Также дипломат указала, что отказ Еревана от маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.
п.с. дождался наконец игореша
Херш назвал глупой и безумной политику США и НАТО
в отношении России на Украине: https://rueconomics.ru/23988151-zhurnalist_hersh_nazval_glupoi_i_bezumnoi_politiku_ssha_i_nato_v_otnoshenii_rossii_na_ukraine