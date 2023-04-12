

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.



◽️ На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».





◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

◽️ Также в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

В районах населенных пунктов Павловка и Новоселка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. За сутки на данных направлениях уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.