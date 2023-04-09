

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики.

Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.



◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное Донецкой народной республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков».

В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Веселое, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Кременная, Рубежное и Ильинка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники.