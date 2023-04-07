

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. За сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260-ти украинских военнослужащих.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.



На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Также, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской народной республики и Ремовка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.

