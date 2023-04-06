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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (06.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской народной республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

◽️ Кроме того, сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Загорное Запорожской области.

Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.


Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской народной республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.

***

◽️ Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнём для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск.

◽️ 5 апреля т.г. подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника.

◽️ В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться.

◽️ Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь.

◽️ С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.

◽️ Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трёхсот крупнокалиберных снарядов.

◽️ В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

Источник: https://t.me/mod_russia/25434
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