Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (04.04.2023 г.)

7 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области.

◽️ Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96-ти районах.

◽️ Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области,.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25368
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru