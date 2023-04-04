Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области.

◽️ Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96-ти районах.

◽️ Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области,.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.