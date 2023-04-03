

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики.

◽️ Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Акация».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч».

Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка Донецкой народной республики Наугольное и Старая Краснянка Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники.