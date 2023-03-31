

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

◽️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.



На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики.

◽️ Общие потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9231 единица специальной военной автомобильной техники.