Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (30.03.2023 г.)

17 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

В районе населенного пункта Гребенниковка Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны.

Также, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/25230
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru