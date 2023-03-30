

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, а также два автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

В районе населенного пункта Гребенниковка Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны.

Также, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.

